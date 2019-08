Politie schiet man in been bij aanhouding in Kortgene

Politie schiet man in been bij arrestatie in Kortgene (foto: Hendrik Beenker)

Het schietincident gebeurde rond 21.45 uur, meldt de politie op Twitter. Over wat zich er precies heeft afgespeeld doet de politie vooralsnog geen uitspraken.

Volgens getuigen heeft de politie meerdere malen geschoten. Hoeveel van die schoten daadwerkelijk op de verdachte gericht waren, is onduidelijk. Mogelijk zaten daar ook waarschuwingsschoten bij.

Gewond op straat

De verdachte lag gewond op straat, is te zien op videobeelden die op Twitter zijn geplaatst. De gewonde verdachte is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De ernst van zijn verwondingen is onbekend.

Buurtbewoners reageren ondertussen geschrokken op sociale media. "Wij horen net boven de tv uit 2 schoten! Doen de deur open en horen: STAAN BLIJVEN! Nou de deur ging gelijk weer dicht", schrijft één van hen op Twitter.

In de buurt wordt erover gespeculeerd dat het schietincident iets te maken zou hebben met de vondst van 500 kilo cocaïne op een zeilboot die onderweg was vanuit Zuid-Amerika naar Europa. Na die drugsvondst werden in juli huiszoekingen gedaan in Colijnsplaat en Kortgene. De plek waar de beschoten verdachte werd opgepakt is volgens buurtbewoners vlakbij de woning die toen is doorzocht.

Drugsvondst op zee

De politie is op dit moment niet beschikbaar voor commentaar. Het is dus vooralsnog onduidelijk of deze zaak inderdaad gerelateerd is aan de drugsvondst op zee en de daaropvolgende huiszoekingen.

