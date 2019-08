In been geschoten verdachte is een bekende van de politie

"Schieten doe je ook als agent niet zomaar", legt politiewoordvoerder Esther Boot uit. "Het besluit om te schieten neem je in een split second, op basis van meerdere factoren. En dat doe je alleen als het echt niet anders kan. Schieten is echt een laatste redmiddel."

Vernielingen woning ex-partner

Dat laatste redmiddel werd gisteravond ingezet in Kortgene. Agenten werden rond 21.00 uur opgeroepen naar de Burgemeester Snellenstraat vanwege een uit de hand gelopen ruzie. De verdachte, een 53-jarige man uit Kortgene, heeft bij die ruzie meerdere vernielingen aan de woning van zijn ex-partner aangericht.

Toen de agenten bij die woning arriveerden, was de man al vertrokken. Terwijl de aangifte van het slachtoffer werd opgenomen, gingen andere agenten op zoek naar de verdachte.

Dreigende situatie

Ze vonden de man bij zijn eigen woning, waar hij ondertussen naar was teruggelopen. Daar ontstond een dreigende situatie. Wat die situatie precies behelsde, kan de politie vanwege het onderzoek nog niet naar buiten brengen. Dat de man een bekende was van de politie speelde daar ongetwijfeld in mee, maar uit privacyoverwegingen doet de politie ook daar geen uitspraken over.

Politieagent assisteert bij sporenonderzoek naar schietincident in Kortgene (foto: HV Zeeland)

Politiewoordvoerder Esther Boot wil dan ook niets specifieks zeggen over deze zaak, maar kan wel uitleggen hoe dat in algemene zin in zijn werk gaat. "Je begint met mondelinge waarschuwingen. Daarop volgt een waarschuwingsschot en pas als de verdachte op zo'n moment 'door blijft komen' zoals dat in vaktermen heet, schiet een agent gericht. Het been is dan het eerste doelwit."

Waarschuwingsschoten

Het lijkt erop dat in Kortgene dat protocol gevolgd is, getuigen melden dat er inderdaad waarschuwingsschoten zijn gelost. Vervolgens werd de verdachte zijn been geraakt. Hij belandde gewond op straat en is voor behandeling met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Of de betrokken agenten in deze zaak juist hebben gehandeld wordt nu onderzocht. Om de objectiviteit van het onderzoek te waarborgen wordt dat onderzoek altijd uitgevoerd door de Rijksrecherche, onder leiding van een officier van justitie. De Rijksrecherche is namelijk géén onderdeel van de politie. Het is een onafhankelijke partij die onderzoek doet voor het Openbaar Ministerie.

Voorwaarden en regels

Bij dat onderzoek wordt gekeken of agenten gepast geweld hebben toegepast. Geweld gebruiken mag echter niet zomaar, er zijn voorwaarden en regels aan verbonden. De Rijksrecherche onderzoekt of in Kortgene de betreffende regels zijn gevolgd. Voor dat onderzoek is er vannacht ook sporenonderzoek verricht in de Burgemeester Snellenstraat. Dat onderzoek was rond 01.55 uur afgerond.

Na het schietincident werd er in Kortgene over gespeculeerd dat de aanhouding mogelijk te maken zou hebben met een eerdere drugszaak. De plek waar gisteravond de verdachte in zijn been werd geschoten is namelijk vlakbij een woning waar in juli een huiszoeking is gedaan in die drugszaak. De politie laat echter weten dat dit schietincident volledig losstaat van die eerdergenoemde drugszaak.

