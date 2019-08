Dit is waarom een Zeeuws bericht uit 2016 nu ineens massaal wordt gedeeld op Twitter

De nepwapens waarmee de Duitse jongen werd betrapt op het strand van Westkapelle (foto: Politieteam Walcheren)

Het bericht gaat over een Duitse jongen van 15 jaar oud die in juli 2016 de schrik van zijn leven kreeg toen op het Westkapelse strand meerdere agenten met getrokken vuurwapen op hem af kwamen en hem tegen de grond werkten. Hij had niet van echt te onderscheiden nepvuurwapens bij zich. Hij droeg bovendien legerkleding en een bivakmuts.

Aanslag in normaal zo rustig dorp

De nepwapens en zijn militaire outfit had hij van zijn ouders gekregen voor zijn verjaardag. Hij besloot met zijn cadeautjes op het strand te gaan spelen, maar inwoners van Westkapelle die hem daar bezig zagen sloeg de schrik om het hart. Bang dat er een aanslag in hun normaal zo rustige dorp gaande was belden ze de politie.

Ook voor de agenten was het niet meteen duidelijk dat het om een 15-jarige jongen ging. De Duitse jongen had namelijk een flink postuur en was daarom met zijn legerkleding en bivakmuts niet van een volwassene te onderscheiden. Pas nadat hij tegen de grond gewerkt was, zijn wapen was afgepakt en de bivakmuts afging, bleek dat het een jongen was met een nepgeweer.

Geheel volgens protocol

Op Facebook vertelden de agenten naderhand dat de aanhouding hen ook niet in de koude kleren was gaan zitten. "Mijn collega trekt de bivakmuts van de man zijn hoofd. Dan schrik ik. De man is geen man, maar een ventje. Ik schat in dat hij 12 tot 14 jaar oud is. Hij bleek later 15 te zijn. Heb ik daar mijn vuurwapen op gericht?", schrijft een van de agenten op Facebook. Overigens zou later uit onderzoek blijken dat de agenten bij de aanhouding geheel volgens protocol te werk zijn gegaan.

Blijft de vraag: waarom wordt dit oude bericht nu ineens zo massaal gedeeld op Twitter? Dat heeft alles te maken met een hetse van rechts twitterend Nederland tegen de Amsterdamse GroenLinks-burgemeester Femke Halsema na onthulling van dagblad de Telegraaf dat haar zoon was betrapt op een 'gewapende inbraak' met een nepwapen. Dit was volgens de krant in de doofpot gestopt.

Bericht op voorpagina van De Telegraaf over doofpot zoon Halsema (foto: De Telegraaf)

Uit de daaropvolgende reactie van Halsema en de politie bleek het niet om een gewapende inbraak te gaan, maar om een insluiping in een leegstaande woonboot. Daarbij had Halsema's 15-jarige zoon ook een verboden nepwapen bij zich. Toen de jongen betrapt werd, ging hij er in eerste instantie te voet vandoor. Daarbij dumpte hij het nepwapen. Kort daarna werd hij alsnog aangehouden.

Doofpot

Het incident werd door de politie niet naar buiten gebracht, volgens Halsema en de politie uit privacy-overwegingen van de minderjarige verdachte. Critici zien daarin een poging om het geheim te houden, een doofpot dus. Zij wijzen op het incident in Westkapelle als voorbeeld. Waarom werd hierover wél meteen bericht en bij de zoon van Halsema niet, vragen zij zich af. Daarbij wordt doorgaans de indruk gewekt dat het Westkapelse incident recent is, en dus niet al drie jaar geleden plaatsvond.

Wie even verder kijkt dan zijn neus lang is, ziet al snel dat het om een oud bericht gaat. En als je nog iets beter kijkt, houdt ook die vergelijking tussen de burgemeesterszoon en de jonge Duitser met zijn nepwapens geen stand. Het is namelijk het standaardbeleid van de politie om terughoudend te berichten over minderjarige verdachten.

Uit privacyoverwegingen

Dergelijke vergrijpen worden alleen naar buiten gebracht in geval van maatschappelijke aandacht en onrust. Dat was in Westkapelle wel het geval, maar de insluiping op een leegstaande woonboot voldoet iets minder aan die omschrijving. Het is dus nog altijd te verdedigen dat het incident met de burgemeesterszoon niet naar buiten werd gebracht uit privacyoverwegingen.

Dat neemt niet weg dat het een strafbaar feit is om een nepwapen bij je te hebben. Tenminste, in Nederland dan. Want de nepwapens die de Duitse jongen op het strand in Westkapelle hanteerde zijn in zijn eigen land wél gewoon legaal.

Mislukte overval op pizzeria

De reden voor het Nederlandse verbod is dat nepwapens die visueel niet van echt te onderscheiden zijn, gebruikt kunnen worden door criminelen, bij een beroving of overval bijvoorbeeld. Zo werd eind november bij een mislukte overval op een pizzeria in Sint-Maartensdijk nog op die manier gedreigd met een nepwapen. Om die reden moet er in Nederland voor zulk echt ogend speelgoed een wapenvergunning worden aangevraagd.

Het komt regelmatig voor dat zulke nepwapens in het buitenland door argeloze ouders worden gekocht, zonder te beseffen dat het meenemen naar huis van dit speelgoed in ons land een strafbaar feit is. Een andere veelvoorkomende bron van illegale nepwapens is de kermis. Zo werd afgelopen maandag nog een 15-jarige jongen uit Kapelle betrapt met een illegaal nepwapen, dat hij vlak daarvoor bij de kermis in Goes had gewonnen.

Pas op

De moraal van het verhaal? Pas op met balletjespistolen en andere nepwapens, voor je het weet heb je een werkstraf aan de broek hangen. En wellicht nog belangrijker: geloof niet alles wat je op Twitter leest...

