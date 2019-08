Volgens Erwin Simpelaar uit Goes is het niet alleen maar kracht dat erbij komt kijken. "Het is 50 procent techniek, want je kan er erg goed op trainen." Alle deelnemers zijn vooral enthousiast over de gezelligheid en saamhorigheid. "Iedereen helpt elkaar en na afloop drinken we gezellig een biertje samen. Dat is zo typisch van de Highland Games," zegt Simpelaar.

Erwin Simpelaar in actie (foto: Omroep Zeeland)

Het zijn niet alleen de mannen die hun spierballen laten rollen. Ook vijf vrouwenteams staan hun mannetje. "Wij weten pas acht weken dat we meedoen. Een vriendin heeft ons opgegeven en het bevalt ons tot nu toe prima." Het Vlissingse vrouwenteam is net bezig met een onderdeel, waarbij een grote tractorband omgerold moet worden. "Alleen die band is zo glad, dat je 'm bijna niet van de grond afkrijgt."

'De tape laat los!'

Het deert ze niet, want de prestaties zijn naar tevredenheid. Anders is dat bij een damesteam iets verderop. Die zijn bezig met een onderdeel waarbij ze met gestrekte armen, zo lang mogelijk twee hefbomen moeten vasthouden. "De tape laat los!" En daardoor moet ze de hefbomen al vroegtijdig loslaten. Na een momentje van teleurstelling komt de lach weer op haar gezicht, want wanneer er wordt gevraagd hoe de Highland Games bevallen: "Dit is zo fucking vet! Wat nou een rokje aan? Dit is gangster!'

(foto: Omroep Zeeland)

De Highland Games by the Sea zijn een eerbetoon aan de Schotten. Zij kwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1944 aan land bij de Zeedijk in Baarland om de confrontatie aan te gaan met de Duitsers. De opening van de spelen startte met een kranslegging bij het monument pal naast het wedstrijdterrein.

