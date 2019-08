'Zonder de Vlissingse samenleving gaat het De Piek niet lukken'

Het nieuwe bestuur van Stichting Podium De Piek in Vlissingen kreeg in juni van dit jaar te horen dat ze het gebouw tot september 2021 kunnen huren. Dus komt het erop aan De Piek als vrijwilligersorganisatie toekomstbestendig te maken. Voorzitter: Kevin van Gorkom: "We hadden niet durven dromen dat we nog twee jaar verder kunnen, maar zonder hulp van de Vlissingers gaat dat niet lukken."

Daarom is de organisatie op zoek naar barpersoneel, technici, kaartenverkopers maar natuurlijk ook publiek en muzikanten. Van Gorkom: "We nodigen bands en muzikanten van harte uit om bij ons de presentatie van een nieuw album te doen. Dan kunnen we elkaar versterken."

De Piek draait volledig op vrijwilligers. In tegenstelling tot poppodium De Spot in Middelburg en Het Beest in Goes. Van Gorkom: "Onze organisatie is kwetsbaar maar ik heb het volle vertrouwen dat we met behulp van jong talent, een toekomstig educatieprogramma en nieuwe vrijwilligers op kunnen naar weer 50 jaar De Piek."

