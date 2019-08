Zeeland wordt wakker: Man in been geschoten, nepwapens en 'vrouwpatsers'

Rijksrecherche onderzoekt schietincident in Kortgene (foto: HV Zeeland)

In been geschoten

De man die zaterdagavond door agenten in zijn been werd geschoten bij zijn aanhouding is een bekende van de politie. Rond 21.00 uur werden de agenten opgeroepen vanwege een ruzie die uit de hand was gelopen. Volgens een politiewoordvoerder ontstond er vervolgens een situatie die zo dreigend was, dat de agenten zich genoodzaakt voelden om te schieten.

De nepwapens waarmee de Duitse jongen werd betrapt op het strand van Westkapelle (foto: Politieteam Walcheren)

Nepwapens

Een oud bericht uit 2016 over een Duitse jongen die in Westkapelle de boel op stelten zette met een nepwapen werd de afgelopen dagen ineens massaal gedeeld op Twitter. Dit is waarom dat oude bericht nu ineens overal voorbij komt.

Wie denkt dat highland games alleen voor mannen zijn, heeft je deze dames nog niet in actie gezien (foto: Omroep Zeeland)

'Vrouwpatsers'

Spierbundels en krachtpatsers namen het bij de dijk van Baarland tegen elkaar op tijdens de Highland Games by the Sea. Twintig teams uit Nederland en België strijden in die typische Schotse onderdelen, zoals bijvoorbeeld paalwerpen. En zoals het hoort, alle deelnemers in kilt. Maar wie denkt dat highland games alleen voor mannen zijn heeft deze dames nog niet in actie gezien! "Wat nou een rokje aan? Dit is gangster!"

Donkere wolken boven het Veerse Meer (foto: Ron Nijs uit Middelburg)

Het weer

Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Er kan verspreid in de provincie een bui ontstaan, maar het blijft op veel plaatsen droog. Het wordt 21 graden.

Vanavond en vannacht is het droog en helder bij minima rond 12 graden.