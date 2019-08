'De huidige mens wil niet meer in een stacaravan. Das war einmal'

Machiel Blom geeft een rondleiding op zijn Camping De Veerhoeve in Wolphaartsdijk. Wat meteen opvalt is dat grote delen van de camping leeg zijn. Waar vorig jaar nog stacaravans stonden, resten nu kale plekken. Logisch, want eind dit jaar moet het terrein leeg zijn. Volgend jaar verrijzen hier luxe vakantievilla's. Van de 400 plaatsen blijven er slechts 280 over. En dat terwijl het terrein twee keer zo groot wordt. Camping De Veerhoeve is dan verleden tijd en het nieuwe park Veerse Kreek wordt voortaan de toekomst: veel moderner, luxer en met meer ruimte.

'Dit is uit de tijd'

Maar eerst moeten alle stacaravans weg. Blom laat er een zien. Een donkerbruin gevaarte van een ouder Duits echtpaar. De zonwering is enigszins vergaan, er is een tuin met een hekje, achter het raam staan twee koperen zwaantjes en bovenop de caravan is een schotelantenne bevestigd. "Dit is geweest. De huidige mens wil hier niet meer in recreëren, met alle respect voor de mensen die het nu hebben. We kunnen constateren dat dit uit de tijd is." Met een knipoog: "Das war einmal."

Kortere maar luxere vakanties

Blom ziet dat veel stacaravans in andere delen van Nederland al zijn verdwenen. Volgens de recreatie-ondernemer is de trend dat mensen tegenwoordig korter op vakantie willen, maar dan wel met de nodige luxe. Het Centraal Bureau voor de Statistiek lijkt dit beeld te bevestigen: vorig jaar overnachtten namelijk 405.000 toeristen meer in huisjes dan het jaar daarvoor.

Een stacaravan op Camping De Veerhoeve in Wolphaartsdijk. Eind dit jaar moet het object daar weg zijn. (foto: Omroep Zeeland)

Overleven als onderneming

Ondernemers moeten op die trend inspelen willen ze overleven. "Ik moet dit doen. Het gaat nu nog goed, maar kijk eens over tien jaar", zegt Machiel Blom. "Als de camping verder vergrijst en de stacaravanplaatsen worden niet meer ingevuld, dan kan ik niet voor geld aankloppen bij de gemeente. Die zegt dan: meneer Blom, dat is ondernemersrisico."

Huurders van De Veerhoeve protesteerden vorig jaar bij het stadskantoor van Goes (foto: Omroep Zeeland)

Doodsbedreiging

Huurders van De Veerhoeve protesteerden vorig jaar bij de gemeente Goes en bij de provincie tegen de bouwplannen van Blom. Het protest ging zo ver dat de ondernemer op een gegeven moment zelfs met de dood werd bedreigd. "Dat was niet fijn", zegt Machiel Blom met gevoel voor understatement. Hij heeft zelfs een tijd persoonsbeveiliging gehad. Het tekent volgens de recreatie-ondernemer de verharding in de samenleving, dat mensen doodsbedreigingen uiten als hun vakantieplekje gevaar loopt.

Een deel van de maquette van De Veerse Kreek (foto: Omroep Zeeland)

'Toerist komt niet meer vanzelf naar Zeeland'

Toch heeft Blom er alle begrip voor dat mensen gehecht zijn aan hun plaats op de camping. "Dat gevoel begrijp ik heel erg goed. Ik zit al heel lang in dit vak. Het is ook niet fijn om tegen mensen te zeggen dat ze weg moeten. Mensen vragen: waarom doet hij dit nou, hij heeft het toch goed?" De ondernemer wijst erop dat mensen hun campingplaats juridisch gezien steeds per jaar huren. Zo'n plaats is dus ook per jaar opzegbaar.

Machiel Blom benadrukt nogmaals dat aanpassingen nodig zijn, ook al doen die soms pijn: "Je moet mee met de trend. De toerist komt echt niet meer vanzelf naar Zeeland. Hij heeft tegenwoordig een enorme keuze aan andere bestemmingen."

Het complete radio-interview met Machiel Blom door verslaggever Marcel Decraene

