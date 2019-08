'Kans op andere plek dan Rilland voor vergister is nihil'

Protest tegen biovergister, oktober 2018 (foto: Omroep Zeeland)

Er is weerstand tegen de komst van de biovergister aan de Bathpolderdwarsweg, omdat zo'n soort vergister op andere plaatsen in Nederland voor stank- en geluidsoverlast heeft gezorgd. In het Gelderlandse Bemmel staat de biovergister er nu twee jaar en omwonenden klagen sinds die tijd over een vieze rottingslucht.

Werkbezoek Bemmel

Een delegatie van de gemeente Reimerswaal is daarom eerder naar Bemmel gegaan om te kijken bij de biovergister. Volgens tegenstanders van de vergister hebben ze daar een verkeerd beeld gekregen, omdat eigenaar ENGIE op de hoogte was van de komst.

Vruchteloze zoektocht

Het provinciebestuur stelt nu in de brief dat ook er gekeken is naar andere locaties, bijvoorbeeld in het havengebied, maar dat die zoektocht niets heeft opgeleverd. Ook is de subsidie van 100 miljoen euro voor een periode van vier jaar afgegeven en alleen voor die plek. Dat betekent dat er snel moet worden begonnen met de bouw van de installatie, die moet in mei 2021 klaar voor gebruik zijn.

Bovendien staat er in de brief dat de kans bestaat dat ook alternatieve plekken voor de installatie kunnen stuiten op weerstand uit de omgeving.

Voedselveiligheid

Tomatenkweker Eric van Heijningen van CombiVliet in Rilland is één van de tegenstanders van de komst van de biovergister naar Rilland. Eerder meldde hij aan Omroep Zeeland: "We denken dat de komst van de vergister een groot risico met zich meebrengt voor de voedselveiligheid, omdat er dierlijke mest wordt aangevoerd. De kans dat bacteriën dan in onze kas komen is groot." Hij refereert aan 2011 toen er in Duitsland een EHEC-bacterie uitbraak was. Dat kostte de glastuinbouw in Nederland veel geld omdat groenten als tomaten en sla niet meer gegeten konden worden.

Laatste strohalm

De enige strohalm die tegenstanders nog hebben, is het onderzoek van de Zeeuwse milieudienst RUD. Die onderzoekt of er toch een milieueffectrapport moet worden opgesteld. Eerder vond de milieudienst van niet. Maar die vraag ligt er nu de rechter een uitspraak heeft gedaan over de vergister in Gelderland. Wanneer de RUD het onderzoek heeft afgerond, is nog niet bekend.

Als alles zoals gepland verloopt, dan zou de biovergister op korte termijn gebouwd kunnen gaan worden. Het is de bedoeling dat groen gas gaat produceren, volgens ENGIE zo'n 15 miljoen kuub gas per jaar. Het ministerie van Economische Zaken trekt 100 miljoen uit voor de vergister en is er een groot voorstander van. " Covergisting, dat wil zeggen de vergisting van dierlijke mest en reststromen voor de opwekking van hernieuwbare energie, is één van de vormen van hernieuwbare energie die conform de Europese richtlijn Hernieuwbare Energie meetelt voor het behalen van de doelstelling van 14% hernieuwbare energie in 2020. "

