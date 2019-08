Pontje Sluiskil vaart weer, 'het geld is nog niet binnen'

Zo lag het pontje de afgelopen weken bij scheepswerf De Schroef in Sluiskil. (foto: Omroep Zeeland)

Tijdens de zomervakantie was het pontje uit de vaart voor geplande onderhoudswerkzaamheden en de vijfjaarlijkse keuring. Toen werd de kapotte schottel (een onderdeel dat zorgt voor de aandrijving van de boot) ontdekt. Kosten voor reparatie: 50.000 euro. Om ervoor te zorgen dat het pontje vandaag, op de eerste schooldag, scholieren kon overzetten, heeft Scheepswerf De Schroef in Sluiskil die kosten voorgeschoten.

Het was nog even spannend of de schottel op tijd gerepareerd kon worden, maar dat is gelukt. "We zijn heel blij dat we vandaag weer kunnen varen", zegt Meerten Dallinga, voorzitter van de stichting Behoud Pont Sluiskil. "Met de pont kunnen we onze kinderen op een veilige manier naar de overkant brengen. Dat vinden wij in ieder geval veiliger dan dat ze rond moeten rijden en over de brug fietsen."

Het pontje vaart niet via een vaste dienstregeling, maar op basis van aanbod. "Dat betekent dat er soms maar twee passagiers mee varen", vertelt Dallinga. Een overtochtje duurt zo'n drie tot vier minuten. Per keer kunnen er 49 mensen mee, mét fiets.

En nu... 50.000 euro bij elkaar krijgen

Het is nu aan de stichting om het geld voor de reparatie bij elkaar te krijgen en de scheepswerf terug te betalen. "Dat geld hebben we nog niet", zegt Dallinga. Wel zijn er financiële toezeggingen van scheepswerf De Schroef en North Sea Port. "Voor de rest zal het aankomen op de gemeente en de provincie."

Lees ook: