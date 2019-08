Wethouder: 'Van Leeuwen kost iedere inwoner gemeente Veere 13 euro per jaar'

Grote kerk Veere vanuit de lucht (foto: Gemeente veere)

"Van Leeuwen probeert ons ambtelijk apparaat stil te leggen", zegt wethouder Steketee, die zegt te spreken namens het hele college van B&W van Veere. "Hij ondermijnt de gemeentelijke organisatie door al zijn procedures en verzoeken. Daardoor komen onze mensen niet aan het werk voor de andere inwoners van onze gemeente toe."

De gemeente Veere heeft, op verzoek van Van Leeuwen, uitgezocht hoeveel klachten hij heeft ingediend bij de de gemeente in 2018. Het gaat volgens wethouder Steketee om 230 bezwaren, beroepszaken en hoger beroepszaken in een jaar. Van Leeuwen Advies, het bedrijf van Bram van Leeuwen, heeft de gemeente Veere in 2018 461 poststukken gestuurd, en de gemeente heeft daarop 231 keer schriftelijk geantwoord.

Tonnen per jaar

"Al die verzoeken en klachten kosten ons op jaarbasis tussen de 200- en 300.000 euro", zegt Steketee. "Dat komt neer op zo'n 13 euro per inwoner per jaar." Het steekt de wethouder dat de gemeente Veere slecht in het nieuws komt door de vele klachten van Van Leeuwen Advies. "We zijn wel degelijk een sterke organisatie, we doen ons werk goed."

Bram van Leeuwen en de gemeente Veere vechten al vanaf 2008 de ene na de andere rechtszaak uit. De kiem van het conflict ligt op mini-camping De Heksenketel, die van de zus van Van Leeuwen is. Er was bijvoorbeeld onenigheid over het aantal toegestane staanplaatsen, het aanpassen van woningen en toiletgebouwen.

"En daar komen dan nog talloze andere zaken bij", zegt wethouder Steketee. "Van november 2017 tot februari 2019 hebben we 236 zaken afgehandeld waarbij Van Leeuwen Advies betrokken was. Daarbij werd er 171 keer beslist in het voordeel van de gemeente Veere."

Hij verdient aan de proceskosten. Hij heeft er belang bij om zoveel mogelijk zaken tegen ons aan te spannen." Marcel Steketee, wethouder Veere

Spelregels opgelegd

De gemeente Veere heeft Van Leeuwen inmiddels spelregels opgelegd. "Hij mag ons niet meer bellen en alleen schriftelijk met de gemeente communiceren bijvoorbeeld", zegt Steketee. "En als hij een afspraak heeft op het gemeentehuis moet hij zich melden en zijn er altijd minstens twee ambtenaren bij het gesprek aanwezig."

"Weet u wat het is," besluit de wethouder, "Van Leeuwen zoekt zaken op om zichzelf aan het werk te houden. Hij verdient immers aan de proceskosten. Hij heeft er belang bij om zoveel mogelijk zaken tegen ons aan te spannen."

Een reactie van Bram van Leeuwen volgt later vanmiddag bij Omroep Zeeland.

