Voetballer Bakx kiest met Spakenburg ook voor maatschappelijke carrière

De overgang van Bakx van Go Ahead Eagles naar het amateurvoetbal is opvallend, omdat de creatieve middenvelder afgelopen seizoen basisspeler was bij de club uit Deventer en zelfs werd genomineerd voor de titel 'Speler van het Jaar' in de Keuken Kampioen Divisie. "Er waren nog wel aanbiedingen van clubs", zegt Bakx. "Maar ik ben ook geen 23 meer. Door bij Spakenburg te gaan voetballen kan ik me al meer gaan richten op mijn leven na het voetbal en werk gaan zoeken."

Bakx rondde tijdens zijn voetbalcarrière de hbo-opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening af. Hij twijfelt nog tussen een baan die aansluit bij die opleiding, of werk in de sport of het voetbal.

Bijna Eredivisie

Bakx was prof in België en Nederland en speelde voor clubs als Racing Genk, KV Kortrijk, Den Bosch, Willem II, FC Oss en dus Go Ahead Eagles. Met Genk speelde hij op het hoogste niveau, maar in Nederland was Bakx alleen bij zijn eerste club Sparta twee wedstrijden actief in de Eredivisie (seizoen 2005/2006).

Daar had dit seizoen verandering in kunnen komen. In de beslissingswedstrijd voor promotie stond Go Ahead Eagles afgelopen seizoen tegen RKC diep in blessuretijd voor, maar toch ging het nog mis. Als het wel was gelukt had Bakx zich op kunnen maken voor een heel seizoen Eredivisie en tegenover Ajax, PSV en Feyenoord gestaan.

Nuchter over misgelopen promotie

"Als telt niet. Dat heb ik in het profvoetbal wel geleerd", reageert Bakx nuchter op de misgelopen promotie. "Natuurlijk heb ik er een paar dagen flink van gebaald. Maar dan begint het gewone leven met mijn vriendin en kinderen weer gewoon. Zo hoort het ook te zijn. Het was een drama, maar een sportief drama."

Bakx treft bij Spakenburg John de Wolf als trainer. De oud-prof en international is maar wat blij dat hij Bakx in zijn selectie heeft. We waren op zoek naar een middenvelder met ervaring. Een speler van de buitencategorie. Dat is Bakx voor ons. Hij moet een leidende rol gaan spelen op ons middenveld", zegt De Wolf, die met Spakenburg mikt op een plaats bij de beste drie clubs in de Tweede Divisie.

Terug naar Zeeland

In het verleden speelde Bakx op de Zeeuwse velden voor onder anderen Kloetinge en Hoek. Hij woont inmiddels al jaren in Den Bosch, maar sluit een terugkeer naar Zeeland zeker niet uit. "Het grootste deel van ons sociale leven speelt zich daar nog altijd af. Dus het zou kunnen dat ik weer in Zeeland ga voetballen, maar dan moet alles net in elkaar passen."

