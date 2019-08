Deeltijdleraren uit de praktijk moeten de technieksector redden

Het nieuwe middelbare studiejaar gaat bijna van start en nog steeds blijkt dat veel kinderen te weinig kiezen voor een technische opleiding. "Bij het basisonderwijs wordt er door de meeste ouders aangenomen dat hun kinderen het beste kunnen kiezen voor het algemeen vormend onderwijs, zoals havo of vwo. Door die hiërarchie krijgen kinderen het idee dat beroepsonderwijs minder goed is. Dat is flauwekul! Van dat imago moeten we af", zegt Terpstra.

Hybride docenten

Een andere oplossing die ervoor kan zorgen dat kinderen sneller kiezen voor een technische opleiding is het inzetten van zogenaamde hybride docenten. "Dat zijn leraren die niet meer fulltime voor de klas staan, maar een deel van hun werkweek werken in het bedrijfsleven. Dat levert voordeel op voor het bedrijf en voor de leerling, want die is dan ook verbonden met de nieuwste ontwikkelingen. Dus het levert winst op voor alles en iedereen", aldus Terpstra.

Scalda geeft aan het advies serieus te nemen en wil ook gaan samenwerken met basisscholen om techniek daar al onder de aandacht te brengen.