Drie jaar cel voor jaloerse ex die twee mannen mishandelde

Rechtbank in Middelburg (foto: ANP)

De man mishandelde op 12 januari een man in Rotterdam die seks met zijn ex zou hebben gehad. De Rotterdammer werd vastgebonden, geschopt, geslagen, uitgekleed en gefilmd. Een week later mishandelde de 28-jarige op een vergelijkbare manier een man in Vlissingen. Ook die zou seks met zijn ex hebben gehad.

Bij die laatste mishandeling in Vlissingen was de ex-vriendin van de 28-jarige man ook aanwezig. Ze wordt niet veroordeeld voor mishandeling, maar wel voor vrijheidsberoving. Behalve haar celstraf, moet ze ook 2.209,74 euro aan het slachtoffer betalen. De 28-jarige man moet aan beide slachtoffers hetzelfde bedrag betalen.

Vrijgesproken

Een derde verdachte, een vrouw van 27 die samen met haar 15-jarige zus meeging naar de mishandeling in Rotterdam, werd conform de eis vrijgesproken. Ze had volgens de officier van justitie geen actieve rol bij het geweld. Haar jongere zus was ook verdachte in de zaak. Omdat zij minderjarig is, wordt haar eventuele straf niet openbaar gemaakt.

