Bram van Leeuwen: 'College Veere kan aangifte wegens smaad verwachten'

(foto: omroep zeeland)

"Mijn lontje met de gemeente Veere was al kort, maar dat is nu volstrekt opgebrand", laat Van Leeuwen desgevraagd weten. "De wethouder heeft gezegd dat hij namens het hele college spreekt, en daarom kan dat hele college een aangifte wegens smaad verwachten. Want wat hier gebeurt, is volstrekt beneden alle peil."

Wegzetten als querulant

Volgens wethouder Marcel Steketee van de gemeente Veere heeft Van Leeuwen in 2018 230 bezwaren, beroepszaken en hoger beroepszaken ingediend. "Dat is volstrekt niet waar. Volgens mij gaat het om hoogstens acht zaken. De gemeente Veere probeert mij als een querulant weg te zetten en gaat wel erg economisch om met de eigen cijfers."

Volgens het college van B&W van Veere heeft Van Leeuwen Advies, het bedrijf van Bram van Leeuwen, de gemeente Veere in 2018 461 poststukken gestuurd, en de gemeente heeft daarop 231 keer schriftelijk geantwoord. "Nou ja zeg", reageert Van Leeuwen. "Ook dat klopt niet. Dan hebben ze zaken waarschijnlijk dubbel geteld. Omdat de gemeente een keer heeft laten weten dat ze een brief niet hadden ontvangen, stuur ik tegenwoordig alles per post en per fax. Maar zelfs dan klopt de telling niet."

De gemeente Veere heeft een nagenoeg afwezig lerend vermogen." Bram van Leeuwen, juridisch adviseur

"De gemeente Veere heeft een nagenoeg afwezig lerend vermogen", zegt Van Leeuwen. "Ze zijn de laatste jaren bezig de eigen organisatie te verbeteren, maar ik merk er weinig van. Het enig dat ze nu goed in de greep hebben, is het hanteren van de beslistermijnen. Dat is wel echt verbeterd."

Dat Van Leeuwen zou verdienen aan de proceskosten, en zo gebaat is bij zoveel mogelijk procedures, werpt hij verre van zich. "Ik verdien aan het bijstaan van mijn cliënten in die procedures, dat is zo. Maar waar zijn we nu mee bezig? Mijn cliënten zijn gebaat bij goede besluiten, en zijn niet uit op de centen."

Lees ook: