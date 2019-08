Specialisten ziekenhuizen binnenkort over de vloer in verpleeghuizen

"Het is voor ons allemaal een uitdaging om de zorg voor ouderen zo goed mogelijk te organiseren", zegt directeur Claudia Brandenburg van ziekenhuis ADRZ, "Het kan alleen door veel beter met elkaar te gaan samenwerken. We zijn niet elkaars concurrenten, we moeten met elkaar samenwerken."

Verpleeghuis (foto: Omroep Zeeland)

Niet de oudere naar de specialist, maar de specialist naar de oudere, is het idee. Ziekenhuis ADRZ en zorgorganisatie ZorgSaam praten hierover samen met verpleeghuisorganisatie SVRZ, GGZ Emergis en zorgverzekeraar CZ. Voor veelvoorkomende aandoeningen wordt bekeken hoe de zorg efficiënt en tegelijk 'dichtbij' georganiseerd kan worden.

Moet de gespecialiseerd verpleegkundige of de medisch specialist in het verpleeghuis langs, of toch beter in de plaatselijke huisartsenpraktijk? Hoe vaak en welke faciliteiten zijn dan nodig? Hoe kunnen infuustherapieën of chemokuren georganiseerd worden, zodat patiënten er niet meer voor naar het ziekenhuis moeten?

Orthopeed ziekenhuis ADRZ (foto: Omroep Zeeland)

Zowel de ziekenhuizen als de ouderenzorgorganisaties hebben moeite om personeel te vinden. Daarom wordt ook nagedacht over een gezamenlijk opleidingstraject, waarbij verpleegkundigen in verschillende zorgorganisaties, zowel in het ziekenhuis als in de ouderenzorg, worden opgeleid.

"We hebben als bestuurders van de verschillende zorginstellingen in Zeeland steeds meer contact met elkaar. We hebben dezelfde uitdagingen op de arbeidsmarkt", zei directeur Brandenburg in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer. "En om oplossingen te vinden voor het grote aantal en groeiende aantal ouderen."

In oktober komen de partijen met een plan en worden pilot-projecten gestart. Beluister hieronder de aflevering van De Zeeuwse Kamer terug