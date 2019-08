Ongeluk Deltaweg kwam doordat Duitser op verkeerde weghelft reed

Pas na het politieonderzoek konden de auto's worden geborgen en weg worden schoongemaakt (foto: HV Zeeland)

Het is niet bekend waardoor de man (30) uit het Duitse Heilbronn op de verkeerde weghelft terecht kwam. Uit onderzoek van de politie is wel gebleken dat er geen alcohol of drugs in het spel waren. Ook is het uitgesloten dat de man op zijn telefoon keek. "Wij hebben zijn mobieltje in beslag genomen en uitgelezen", zegt politiewoordvoerder Mireille Aalders. "Daaruit bleek dat die niet is gebruikt tijdens het rijden."

Waardoor de man op de verkeerde helft terecht kwam is niet vast te stellen. Het is niet uitgesloten dat de bestuurder onwel werd of vermoeid was. De man was vanuit Zierikzee op weg naar Goes. Toen hij met zijn auto op de andere helft van de weg kwam, raakte hij een tegenligger. Daarna botste een ander voertuig op de Duitse auto waardoor hij 180 graden draaide. Tot slot werd de auto aan de zijkant geraakt door een vierde voertuig.

Gewonden naar huis

De zestien gewonde mensen, onder wie een aantal kinderen, die naar het ziekenhuis moesten, zijn allemaal ontslagen. De zaak wordt nu overdragen aan de officier van justitie. Die zal bepalen of de Duitse automobilist wordt vervolgd.

