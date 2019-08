Ondanks emoties kijkt Van Goethem uit naar Vuelta

De 28-jarige Van Goethem is nog maar net terug uit de BinckBank Tour en woensdag vertrekt hij alweer richting Spanje. "De wasmachine draait en mijn koffer moet nog worden ingepakt, maar ik ben er klaar voor." De net verhuisde Terneuzenaar was eerste reserve, maar door het wegvallen van zijn ploeggenoot Victor Campenaerts is hij alsnog geselecteerd. "Het is echt iets om naar uit te kijken, want zo'n ronde spreekt aan bij een heel groot publiek."

Breakaway Brian?

Het is nog onduidelijk wat zijn rol wordt in de Vuelta, maar Lotto-Soudal start zonder kopman, waardoor het een selectie is met vrijbuiters. Een rol die misschien wel op het lijf is geschreven van Van Goethem, die in het verleden vaak mee zat in de ontsnapping. "Als de benen er zijn dan wil ik zeker één á twee ritten uitpikken om hopelijk met een mooie vlucht mee te zijn."

Van Goethem in de ontsnapping tijdens de Scheldeprijs (foto: Omroep Zeeland)

Er zitten zware etappes in de Vuelta, met veel klimkilometers. Niet op het lijf geschreven van stoemper Van Goethem. "Het is niet mijn sterkste kant, maar ik word er wel beter van in de toekomst. Overleven en met het doel, sterker worden voor volgend jaar." Want Van Goethem hoopt door deze Ronde van Spanje in de voorjaarsklassiekers sterker te zijn en zodat hij zijn kopmannen langer kan helpen.

'Moeilijk om niet bij zijn begrafenis te zijn'

Twee weken geleden overleed zijn ploeggenoot Bjorg Lambrecht tijdens de Ronde van Polen. De 22-jarige Belgische coureur kwam tijdens een etappe zwaar ten val tegen een betonnen duiker. Lambrecht werd ter plaatse gereanimeerd en overleed in het ziekenhuis aan inwendige verwondingen en een hartstilstand. Het zijn daardoor bewogen weken voor de ploeg van Van Goethem.

"Het was moeilijk. We hebben Bjorg Lambrecht en zijn familie de laatste eer bewezen." Het was voor de Terneuzenaar vooral moeilijk om niet bij de begrafenis te kunnen zijn, omdat Brian van Goethem met zijn ploeg Lotto-Soudal in de Binck Bank Tour reed. "We moeten het jammer genoeg achter ons laten, want het leven gaat voort. Dat is heel moeilijk, maar hij blijft altijd bij ons in herinnering."

Om de pols zit een band ter nagedachtenis aan Lambrecht (foto: Omroep Zeeland)

Van Goethem vond het vooral fijn om de afgelopen week samen te zijn met de ploeg. "Je hebt dezelfde gevoelens, dezelfde ideeën en je kunt elkaar ondersteunen. Want er over praten helpt denk ik erg in het verwerkingsproces." De ploeg wordt bijgestaan door professionele hulp om het overlijden van Bjorg Lambrecht een plek te geven.

Een groot gedeelte van de ploeg, die tijdens het ongeluk in de Ronde van Polen reed, start nu ook in de Ronde van Spanje. "Eigenlijk had Bjorg er ook moeten starten. Dat is hartstikke moeilijk en ik hoop dat we hem op een mooie manier gaan eren. We zullen hem ook heel de ronde in onze gedachte hebben."

Noodlottig ongeval

De afgelopen jaren zijn er regelmatig profrenners in het peloton overleden door een ongeluk. "Dit was echt een noodlottig ongeval en kan iedereen overkomen. Het staat los van de gevaren in de wielersport," zegt Van Goethem. De afgelopen weken waren er regelmatig profrenners te horen die vinden dat organisaties soms onverantwoordelijke risico's nemen. Van Goethem is het daar niet altijd mee eens: "Dan hoor je renners uit Zuid-Europa die beginnen te klagen dat het hier levensgevaarlijk is, terwijl daar ook finishpassages zijn, waarvan ik van denk; kan dit wel?"

Brian van Goethem tijdens de ZLM Tour (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Van Goethem ligt het gevaar vooral in de risico's die er worden genomen. "Jonge renners zijn vaak een stuk rebelser en nemen grote risico's in het peloton."

Minder respect

Ook speelt het verkeersbeeld volgens de Lotto-Soudal-renner een rol. Er zijn steeds meer verkeersremmers en obstakels die goed zijn voor het gewone verkeer, maar niet voor het profpeloton. "En je merkt dat andere verkeersgebruikers steeds minder respect hebben voor wielrenners."

Woensdag gaat Van Goethem naar Spanje, om zaterdag te starten in zijn eerste grote ronde. "Het is iets om naar uit te kijken, maar ook om tegenop te kijken. Het zal bikkelen worden, maar ik hoop hem tot een goed einde te rijden."