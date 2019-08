SP blijft hopen op open blijven ziekenhuis Bergen op Zoom

Zo'n 100 mensen kwamen op de actie af (foto: Omroep Zeeland)

Van Gerven sprak voor een gezelschap van zo'n 100 mensen uit Tholen en Bergen op Zoom in Den Enghel in Bergen op Zoom. Die voeren actie onder de noemer Red Bravis Bergen. In april dit jaar werd besloten tot de bouw van één nieuwe hoofdlocatie bij Roosendaal. Vanaf 2025 blijft in Bergen op Zoom alleen een polikliniek over. De actiegroep is daar tegen, ook al is het vechten tegen de bierkaai, want de pap is inmiddels gestort.

Binnen 20 minuten

Volgens de SP-woordvoerder gezondheidszorg in de Tweede Kamer is het verder belangrijk dat een ziekenhuis met eigen vervoer binnen 20 minuten moet worden bereikt. "In het geval van zeg maar Stavenisse naar Roosendaal is dat niet het geval, en dus moet het ziekenhuis in Bergen op Zoom open blijven," zegt Van Gerven. Hij refereert aan de 45 minuten-regel: binnen die tijd moet een ziekenhuis met een ambulance bereikt worden, zo niet dan mag een tussenliggend ziekenhuis, Bergen op Zoom in dit geval, niet dicht.

Chris Koopman uit Sint Maartensdijk was er namens de verontruste Thoolse bevolking. Die ziet de aanrijtijd als een groot probleem. "Er zijn plannen om drempels te leggen op de weg tussen Stavenisse en Sint Maartensdijk, dat is niet bevorderlijk voor een snelle aanrijtijd." Ook de vele rotondes op het eiland zijn hem een doorn in het oog.

Lichtpuntje

Maar toch ziet hij ook een lichtpuntje. Koopman: "Bravis heeft toegezegd dat er een anderhalvelijns zorg op het eiland komt. Die zorgt er voor dat de zorg naar de mensen komt, en dat is toch fijn voor de bewoners van Tholen die vaak naar een ziekenhuis moeten." Maar of deze avond verder zin heeft, betwijfelt Koopman. "Het besluit is al genomen."