Zeeland wordt wakker: actie tegen ziekenhuis, protest biovergister Rilland en skatepark Goes

Zo'n 100 mensen kwamen op de actie af (foto: Omroep Zeeland)

Actie tegen ziekenhuis

De actiegroep Red Bravis Bergen benadrukte tijdens een actie-avond in Bergen op Zoom nogmaals dat het geen goed plan is het ziekenhuis in Bergen op Zoom te sluiten. Bravis heeft nu nog twee ziekenhuislocaties, een in Bergen op Zoom en een Roosendaal.

Lees ook:

Protest tegen biovergister (foto: Omroep Zeeland)

Biovergister Rilland

De kans dat energiemaatschappij ENGIE op een andere plek dan bij Rilland de biovergister gaat bouwen, is nihil. Dat staat in een brief van het provinciebestuur aan de Statenleden. Voor de geplande plek, in de polder bij Rilland, krijgt het bedrijf 100 miljoen euro subsidie van het Rijk en ook belangrijke vergunningen zijn al binnen.

Lees ook:

Bouw skatepark Goes (foto: Omroep Zeeland)

Zeeuwse skaters, -BMX'ers en -steppers moeten voorlopig nog buiten 'rollen'. De loods aan de Houtkade in Goes, waar een indoor skatepark zou komen, voldoet niet aan de geluidsnormen van de gemeente Goes.

Trond Sollied (foto: Orange Pictures)

Sollied niet naar Hoek

Trond Sollied wordt niet de nieuwe trainer van Hoek. De Noor was in beeld bij de Zeeuws-Vlaamse club om de opvolger te worden van de opgestapte trainer Hugo Vandenheede. Zaterdag begint voor Hoek de competitie.

Lees ook:

Schuimvlokken aan de kust bij Dishoek (foto: Desiree Hoondert)

Weer

Vandaag is er volop ruimte voor de zon, zeer lokaal kan er een bui vallen. Het wordt vandaag 19 tot 21 graden. De dagen hierna wordt het steeds iets warmer. Vanaf vrijdag wordt het zomers warm: 25 graden of meer. Bekijk de laatste weersverwachting op omroepzeeland.nl/weer.