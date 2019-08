Skaters, bereid je voor op een koude winter: er komt voorlopig geen indoor skatepark in Goes

Initiatiefnemer Maarten Landegent was al twee jaar op zoek naar een geschikte locatie voor een skatepark, toen hij het pand aan de Houtkade tegenkwam. Landegent huurt de loods sinds mei 2018. De bedoeling was dat de skateloods in augustus 2018 open zou gaan. Maar dat ging niet door: buren klaagden over geluidsoverlast van de verbouwing waarna de gemeente Goes een akoestisch onderzoek deed.

"Helaas blijkt nu uit het akoestisch onderzoek dat de locatie aan de Houtkade in de huidige staat ongeschikt is voor een indoor skatepark. Aan de hand van rekenmodellen is de geluidsbelasting berekend en hieruit blijkt dat er in de avondperiode een overschrijding van geluid zou zijn", aldus de gemeente Goes.

Skatebaan Goes, BMX'er Mark Vos en initiatiefnemer Maarten van Landegent (foto: Omroep Zeeland)

De loods geluiddicht maken is ook geen optie. "Dat zou dan 147.000 euro kosten en dat kunnen wij gewoon niet betalen", aldus Landegent. De initiatiefnemer gaat samen met de gemeente opzoek naar een nieuwe locatie voor een skatepark. "We hopen echt snel een andere locatie te vinden want we merken dat de jeugd er nu voor kiest om buiten Zeeland te gaan rollen als het slecht weer is. En je wilt ze toch hier houden", aldus Landegent.

Na het faillissement van skatepark Meker in Middelburg in 2016, is er geen indoor skatebaan meer in Zeeland. Skaters werden na de sluiting van het Middelburgse skatepark getroost met de plannen voor het nieuwe skatepark in Goes, maar dat is dus nog even wachten.

Lees ook: