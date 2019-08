Van den Houten denkt opnieuw hoge ogen te kunnen gooien met AFC

Thomas van den Houten in actie voor AFC tegen Rijnsburgse Boys (foto: Orange Pictures)

Thomas, jullie zijn al vroeg begonnen aan het seizoen. Hoe is de voorbereiding gelopen?

"We hebben veel oefenwedstrijden gespeeld en zijn nog een weekend weg geweest. Veel getraind en ik denk dat wij wel klaar zijn om zaterdag te beginnen tegen GVVV."

In de voorbereiding heb je ook een aantal wedstrijd als centrale verdediger gespeeld in plaats van linksback. Hoe zit dat?

"Dat beviel mij best goed. De centrale verdediger die er vorig jaar stond, is al een tijd geblesseerd. De andere verdediger is gestopt. Vandaar dat ik naar de centrale positie ging. Maar de afgelopen wedstrijden heb ik gewoon weer linksback gespeeld. Ik heb laten zien dat ik op meerdere posities kan spelen en dat maakt voor mij de kans groter dat ik ook daadwerkelijk ga spelen."

Is de concurrentie groot bij jullie in het elftal?

"Wij hebben wel een aardige selectie dit jaar. Zo zijn bijvoorbeeld Nick van der Velden (oud-prof bij onder andere AZ, NEC en FC Groningen) en Gevero Markiet (IJsselmeervogels en FC Utrecht) aan onze selectie toegevoegd. Er zijn genoeg jongens in de selectie met een hoog niveau en er zullen spelers op de bank komen te zitten die normaal zouden spelen bij een andere ploeg."

Van den Houten over het komende seizoen met AFC in de Tweede Divisie

Vorig jaar werden jullie de beste amateurclub van Nederland door kampioen te worden in de Tweede Divisie. Zijn jullie nu weer favoriet?

"Onze selectie is intact gebleven en we zijn alleen maar sterker geworden. Het is even afwachten wat de concurrentie heeft gedaan. We hebben wel een moeilijke seizoensstart, maar wij moeten wel van boven mee gaan doen."

Vorig jaar deed jij het met AFC ook goed in het KNVB-bekertoernooi. Is dat ook nog een doel?

"Dat is het zeker. Vorig jaar hebben we twee profclubs (Telstar en TOP Oss) uitgeschakeld en strandden we in de achtste finales tegen Willem II. Maar ik heb gezien dat de Zeeuwse clubs het goed hebben gedaan. Als ze nog één ronde overleven dan kunnen we tegen hun loten. Dat zou mooi zijn."

Een paar jaar geleden speelde jij nog betaald voetbal bij Telstar. Heb je nog ambities om terug te keren in het profvoetbal?

"Nou, ik ben 29 geworden een aantal weken geleden. Ik werk fulltime op de zuidas van Amsterdam en daar woon ik ook. Dus dat is makkelijk. Ik vind het prima zo. Ik heb leuke dingen meegemaakt en om nou straks op mijn 30e nog die stap nog te maken is niet realistisch. Ik denk ook niet dat ze nog op mij zitten te wachten."