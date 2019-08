Opgestapt Forum-Statenlid wijzigt 'foute' partijnaam, 'ik wist niet dat het met de NSB te maken had'

Robert Brunke met voormalig partijgenoot Robert Koevoet van Forum voor Democratie (foto: ANP)

De naamdubbeling met het tijdschrift was in eerste instantie niet de reden dat Brunke de naam aanpast. Op de vraag of hij de naam wijzigt vanwege de connectie met de NSB reageert hij met: "De NSB. Ook dat nog. Dat wist ik niet." Brunke laat weten grote afschuw te koesteren tegen het gedachtegoed van de NSB en er niks mee te maken te willen hebben.

Waarom Brunke de naam van zijn partij wijzigt

Dat zijn fractie niet verder gaat onder de naam Nieuw Nederland komt volgens Brunke omdat er in het verleden al politieke partijen onder die naam of een afgeleide daarvan hebben geopereerd. Zo deed Nieuw Nederland in 2010 mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. De partij van Jan-Frank Koers en Iwanjka Geerdink kreeg 2.010 stemmen, veel te weinig voor een zetel.

Nieuw Nederland was tussen 1934 en 1944 een Nederlands nationaalsocialistisch tijdschrift. Het was nauw gelieerd aan het nationaalsocialistische gedachtengoed van de NSB, maar toont zich wel onafhankelijk van de beweging. Onder meer collaborateur Robert van Genechten was bij het blad betrokken.

Brunke denkt volgende week de nieuwe naam van zijn eenmansfractie bekend te maken. Hij is uit Forum voor Democratie gestapt, omdat hij zich niet kan vinden in de handelswijze van het partijbestuur en de interne machtsstrijd die via de media wordt uitgevochten. Ook herkent hij zich niet langer in de politieke koers van de partij.

