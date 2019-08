Honderd dagen na de gewelddadige overval op Hrieps: dit is wat we tot nu toe weten

Vijfentwintigste keer Hrieps

Op zaterdag 11 mei gaan voor de vijfentwintigste keer de poorten van het festivalterrein in Grijpskerke open. Binnen enkele jaren is het festival een begrip geworden in Zeeland en daarbuiten. Vanuit verschillende plekken in de provincie stappen mensen op de bus om naar het festival te gaan: van Baarland tot Biervliet en van Sint-Maartensdijk tot Sas van Gent. Ook buiten Zeeland heeft het festival aan populariteit gewonnen; zelfs vanuit Zuid-Holland en Noord-Brabant vertrekken bussen naar het festival dat dit jaar in recordtempo was uitverkocht: binnen één dag waren alle kaarten vergeven.

Snollebollekes op Hrieps 2018 (foto: Martijn Fincke)

De organisatie heeft de editie van 2019 de naam Wezeluk Waer 25 jaar Hrieps meegegeven. Voor de jubileumeditie staan vertrouwde namen op het programma, zoals Mooi Wark, Memphis Maniacs, Snollebollekes, Dirty Daddies, Mental Theo en Band Zonder Banaan. Surrender staat zoals ieder jaar ook op het programma. De Zeeuwse dialectband staat er al sinds de eerste editie van het festival in 1994. Dat jaar stonden twee bands in een tent op het voetbalveld midden in het dorp.

De vijfentwintigste editie van Hrieps was volgens de organisatie een groot succes. Van 12.45 uur tot 1.00 uur spelen bands, artiesten en dj's in verschillende tenten op het festivalterrein. Het publiek vermaakt zich prima, maar ook bands hebben het naar hun zin in de overvolle tenten.

De jubileumeditie wordt al snel overschaduwd door wat er later die nacht gebeurt op nog geen vijf minuten rijden van het festivalterrein: rond 3.15 uur wordt een ruit vernield van een woning aan de Keijzerstraat. Drie gemaskerde mannen vallen het ouderlijk huis van Hrieps-organisator Kramer binnen en dragen de bewoonster, Hugo's moeder, op om over de brug te komen met het geld. Zijn dochter ligt op dat moment boven te slapen. Nog geen kwartier daarvoor is door vrijwilligers de dagopbrengst van Hrieps naar die plek gebracht, volgens de organisatie gaat het om zo'n 500.000 euro. De overvallers gaan er met het geld vandoor en slaan op de vlucht in een grijze auto.

De ruit in de voordeur werd door drie gemaskerde mannen ingeslagen om binnen te komen (foto: HV Zeeland)

Terwijl festivalbezoekers op zondagochtend bijkomen, uitbrakken en nagenieten van het festival, komt om 10.55 uur het nieuws binnen via een pushbericht van Omroep Zeeland met de kop: Gemaskerde mannen stelen dagopbrengst Hrieps, honderdduizenden euro's buitgemaakt. Het gesprek van de dag gaat niet meer over het festival een dag eerder, maar over de overval die nacht. De vijfentwintigste editie van het festival zou zomaar eens de laatste geweest kunnen zijn.

'Op een zeer ernstige manier beroofd'

Ook de organisatie van Hrieps deelt het nieuws op Facebook. "Jongens en meisjes, na een zeer goed en leuk verlopen 25ste editie, waar we jullie allemaal enorm dankbaar voor zijn, nu een heel slecht bericht. Afgelopen nacht zijn wij op een zeer ernstige manier beroofd in Grijpskerke. Wij roepen hierbij iedereen op die mogelijk informatie kan aanleveren." Na dat bericht stromen woedende reacties binnen. Mensen vinden het verschrikkelijk dat het festival dat al jaren door vrijwilligers wordt georganiseerd op zo'n manier gedupeerd wordt.

Festivalorganisator Hugo Kramer laat aan Omroep Zeeland weten kapot te zijn van de overval die nacht. "Dit was misschien wel de laatste editie van het festival", laat Kramer weten. Voor de organisator is één ding duidelijk: "Ze moeten het geweten hebben, het is heel professioneel aangepakt, dit was een gerichte actie." Of deze 25ste editie van Hrieps nu wel of niet de laatste zal zijn, één ding is zeker: voor Kramer zal deze editie altijd overschaduwd worden door de overval op zijn ouderlijk huis.

Ondertussen gaat de politie op zoek naar de inbrekers die achter de overval zitten. Mensen die mogelijk iets weten van de woningoverval of midden in de nacht een grijze auto in of rond Grijpskerke hebben zien rijden, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. Ook vraagt de politie mensen en bedrijven in de buurt van Grijpskerke beelden van bewakingscamera's en dashcams te bekijken. De organisatie wil maar wat graag dat de daders gepakt worden en looft duizend euro én een kaart voor Hrieps 2020 uit voor de gouden tip die naar de daders leidt.

Ingewikkelde puzzel

Nog geen twee dagen na de overval krijgt de politie vijftien tips binnen. Acht getuigen zijn gehoord, tientallen adressen bezocht in een buurtonderzoek, maar aanhoudingen blijven uit. "Dit is best een ingewikkelde puzzel, een ingewikkeld onderzoek. Soms heb je al gelijk een kenteken of een heel gerichte aanwijzing richting de daders, dat hebben we nu niet. We zullen het echt met stukjes moeten oplossen", vertelt politiewoordvoerder Alwin Don.

Op 15 mei laat de politie weten dat de overvallers vermoedelijk twee auto's hebben gebruikt: een kleine witte en een grijze. Dat blijkt uit de verhoren en de tips die zijn binnengekomen. Ruim een week later kan de politie iets duidelijker zijn over een van de vluchtauto's. Het merk van de witte auto is waarschijnlijk een Toyota IQ. Die auto en de nog onbekende grijze auto zijn voor en na de overval in Grijpskerke, Domburg en Oostkapelle gezien. Inmiddels zijn er zo'n 35 tips binnengekomen over de overval.

Voorbeeld van een witte Toyota IQ, die gezien werd bij de diefstal van de opbrengst van Hrieps (foto: Politie)

Terwijl de politie oproept om uit te kijken en informatie te geven over de vluchtauto's, plaatst Hrieps een andere oproep op social media. De organisatie roept bezoekers op om foto's die in de buurt van de muntenkassa zijn genomen, in te sturen naar het festival. "Mogelijk kunnen wij daar verdachte personen op waarnemen", schrijft de organisatie op Facebook.

Nie kapot te kriege!

Terwijl het politieonderzoek in volle gang is, richt de organisatie van Hrieps zich alweer op volgend jaar. Want die editie moet er gewoon komen. Het thema voor volgend jaar wordt omgedoopt tot Nie kapot te kriege! De organisatie zet alvast vijfhonderd kaarten in de voorverkoop, om volgend jaar weer een festival te kunnen organiseren. Die kaarten zijn daarom ook vijftien euro. Mensen die volgend jaar naar het festival willen, moeten nu vijftig euro neertellen. Op een later moment verkoopt Hrieps de overige kaarten.

Het blijkt dat de trouwe fans graag willen dat Hrieps volgend jaar weer doorgaat. De run op de vijfhonderd kaarten is zo groot, dat de website van Hrieps - net als tijdens de voorverkoop voor de editie van dit jaar - de hoeveelheid bezoekers niet aankan.

Eind mei heeft de politie vijf nieuwe tips binnengekregen over de woningoverval. Eén tip wordt 'veelbelovend' genoemd. Daarna blijft het een hele tijd stil rond de woningoverval in Grijpskerke...

Het is even stil geweest, maar wij zijn volle bak bezig geweest met het onderzoek. " Politiewoordvoerder Alwin Don in radio-uitzending Omroep Zeeland

...tot dinsdag 23 juli. Die ochtend pakt de politie in een woning in Goes een vrouw van 20 jaar uit die plaats op. De politie denkt dat de vrouw betrokken is bij de overval. Wat haar rol precies is, is nog steeds niet duidelijk. Wel is duidelijk dat tips hebben bijgedragen aan de aanhouding van de vrouw.

Politiewoordvoerder Alwin Don hoopt dat dit het begin is van meerdere aanhoudingen, vertelt hij in een radio-uitzending van Omroep Zeeland. Daar geeft hij ook aan dat de politie een hele tijd niks kon melden. "Het is even stil geweest, maar wij zijn volle bak bezig geweest met het onderzoek."

Nog geen week na de aanhouding van de vrouw, houdt de politie op het vliegveld van Brussel een tweede verdachte aan. Het gaat om een 22-jarige man uit Goes, die op het punt staat op vakantie te gaan. Net voordat hij het vliegtuig instapt, wordt hij door de politie in België gearresteerd.

De man zit uiteindelijk weken vast in België. Volgens het Openbaar Ministerie wil de man snel aan Nederland worden uitgeleverd, maar zorgt de vakantieperiode in België voor wat vertraging.

Nog geen spoor van gestolen geld

Organisator Kramer is blij dat er na ruim twee maanden twee verdachten zijn opgepakt. "Er zit beweging in de zaak en daar zijn we blij mee." Er is nog geen spoor van het geroofde geld. "Financieel blijft het natuurlijk een catastrofe," reageert Hugo Kramer via de telefoon. Hij vraagt zich af of hij het gestolen geld ooit nog terugziet.

Na de eerste twee aanhoudingen lijkt alles in een stroomversnelling te komen: drie dagen na de arrestatie in Brussel wordt er weer een verdachte aangehouden. En ook deze aanhouding vindt plaats op het vliegveld, dit keer dat van Rotterdam. Een 24-jarige Vlissinger heeft er net een vakantie in het buitenland opzitten. Eenmaal in Nederland wordt hij door de politie opgewacht en opgepakt.

Drie verdachten zijn inmiddels aangehouden voor overval Hrieps (foto: Omroep Zeeland)

De derde verdachte is tot nu toe de laatste verdachte die is aangehouden. De verdachten hebben beperkende maatregelen opgelegd gekregen. Dat betekent dat ze alleen contact met hun advocaat en de politie mogen hebben en geen informatie van buiten krijgen, vertelt Don. Zoiets werkt wel twee kanten op: "Om die reden is het vanuit ons niet toegestaan om veel informatie over het onderzoek te delen."

Verdachten hebben geen link met organisatie festival

Wat de politie wel kan melden is dat de verdachten die zijn aangehouden, geen link hebben met de organisatie van het festival. Al snel na de overval werd gespeculeerd dat het om een 'inside job' zou gaan. Overvallers zouden informatie hebben gekregen van mensen die bij de organisatie van het festival betrokken zijn. De politie heeft die mogelijkheid uitgebreid onderzocht, maar vooralsnog is het niet gelukt om bij de nu aangehouden verdachten een verband te vinden.

Voorarrest verlengd

De vrouwelijke verdachte komt niet voor september op vrije voeten. Op 6 augustus heeft de raadkamer van de Middelburgse rechtbank besloten haar voorarrest met dertig dagen te verlengen. Dat is de laatste verlenging die op deze manier kan worden gedaan. Als het voorarrest nog eens moet worden verlengd, moet dat gebeuren tijdens een zitting van de rechtbank. Voor 3 september moet de vrouw horen of ze langer vast blijft zitten.

Morgen hoort de 22-jarige man uit Goes of hij langer in voorarrest blijft zitten. Voor de de 24-jarige Vlissinger wordt er op 17 september opnieuw gekeken naar zijn voorlopige hechtenis.