Fred Walravens: 'Brunke komt zijn belofte niet na en had zijn zetel in moeten leveren'

Fred Walravens (foto: Omroep Zeeland)

Fred Walravens laat in een persbericht weten dat het 'Brunke gesierd zou hebben als hij zijn belofte om zijn zetel in te leveren bij opzegging van het partijlidmaatschap na zou zijn gekomen. Het feit dat hij op persoonlijke titel zijn zetel blijft innemen heeft de fractie te accepteren, maar is moeilijk te begrijpen en tegen de geest van Forum'.

Robert Brunke liet gisteren weten dat hij per direct opstapt als lid van de fractie van Forum voor Democratie in Provinciale Staten. Hij gaat zelfstandig verder met een nieuwe politieke partij en houdt zijn zetel in Provinciale Staten. Aanleiding voor het opstappen is volgens Brunke 'de handelswijze van het partijbestuur aangaande het beleid en de interne machtsstrijd die via de media wordt uitgevochten'.

Niet goed voor Zeeland

Walravens vindt het teleurstellend dat zaken die zich op landelijk niveau afspelen als reden opgegeven worden om uit de FvD-fractie van de Zeeuwse Provinciale Staten te stappen. "Dat is niet goed voor Zeeland en het doet geen recht aan de keuze van de Zeeuwse kiezer. Die heeft in de eerste instantie voor het FVD-programma gekozen en dat wordt door de persoonlijke keuze van Brunke niet gehonoreerd", schrijft Walravens.

De fractie van Forum voor Democratie gaat nu verder met vier zetels in Provinciale Staten.

Lees ook: