Grote jonge gezinnen verliezen terrein

Walchers gezin ca. 1950 (foto: Beeldbank Zeeland)

Tien jaar geleden telde Zeeland nog 37.000 gezinnen met kinderen, dat is inmiddels (2019) nog maar 33.000, dus een krimp van 11 procent. In de rest van Nederland nam in dezelfde periode het aantal gezinnen met kinderen met 5 procent af. In de gemeenten Hulst en Sluis nam het aantal het snelst af, met respectievelijk 19 en 18 procent. Alleen Reimerswaal 'presteert' met een krimp van 4 procent iets beter dan het Nederlandse gemiddelde.

Grote, jonge gezinnen

Het CBS heeft ook gekeken naar het aandeel grote, jonge gezinnen, dat wil zeggen huishoudens met drie of meer kinderen van wie de jongste niet ouder is 5 jaar. Tien jaar geleden had Zeeland er nog 4.000. Dat zijn er nu nog maar 3.550. Ook daarin gaat Zeeland sneller dan overig Nederland. In Kapelle ging het in die tien jaar nog harder omlaag, van 172 naar 131 jonge grote gezinnen. Ook op Tholen is er een afname: van 388 naar 336.

De gemeente Sluis is in Zeeland de grote uitzondering. Weliswaar krimpt daar het totaal aantal gezinnen net als elders, maar juist het aantal grote gezinnen met jonge kinderen neemt er ietsje toe, van 140 naar 143 in tien jaar tijd.

Onderzoek

Ondanks de daling heeft Zeeland in verhouding tot de rest van Nederland nog steeds een groot aandeel jonge, grote gezinnen, namelijk 11 procent in Zeeland, tegenover 9 procent in Nederland. Het ZB-Planbureau heeft er in 2018 onderzoek naar gedaan. Dat er in Zeeland doorgaans grotere gezinnen zijn wordt door de onderzoekers verklaard door het grote aandeel gelovigen in de provincie. Vooral in reformatorische kringen ligt het kindertal hoog. Zij hebben ruim drie thuiswonende kinderen tegenover ruim twee thuiswonende kinderen gemiddeld in een gemiddeld Zeeuws gezin.