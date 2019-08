Tenniscoach Vermeulen hoopt vliegticket vanuit New York te moeten cancellen

Sven Vermeulen is bij de US Open in New York de coach van landgenote Bibiane Schoofs (foto: Sven Vermeulen)

Sven Vermeulen coacht Bibiane Schoofs bij de US Open

Cancellen

De eerste stap richting dat doel is al gezet. Schoofs won maandag in de eerste voorronde van de US Open en dus komt de pupil van Vermeulen woensdag opnieuw in actie. "De tickets voor terug zijn al geboekt", zegt Vermeulen. "Dat moet ook wel, met het oog op de volgende toernooien. Maar ik hoop natuurlijk dat we de tickets kunnen cancellen en richting het hoofdtoernooi gaan."

Dubbel gevoel

Toch heeft een eventueel succes van Schoofs in New York ook een keerzijde voor Vermeulen. Hij is onlangs vader geworden en daardoor is deze reis voor hem extra moeilijk. "Nu valt het wel mee, omdat ik op allerlei manieren contact met thuis kan hebben. Maar het van huis vertrekken was deze keer wel zwaar", zegt de tenniscoach die met zijn pupil 35 tot 40 weken per jaar reist."

Droom

De omstandigheden zijn zwaar om te tennissen in New York. "Een gevoelstemperatuur van ongeveer 40 graden en een luchtvochtigheid van 80 procent", vertelt Vermeulen. "Maar daar hebben alle spelers last van. Ik hoop en denk dat Bibiane een goede kans maakt om het hoofdtoernooi te halen. Het is iets waar ze al van kinds af aan van droomt, maar het is haar nog nooit gelukt."

Pattinama-Kerkhove

De uit Zierikzee afkomstige Lesley Pattinama-Kerkhove is de enige Zeeuwse deelnemer aan de US Open. Zij speelt dinsdagavond laat (Nederlandse tijd) haar eerste ronde tegen de Zweedse Johanna Larsson. Vermeulen en Pattinama-Kerkhove kennen elkaar goed. "Lesley vormt nu ook een team met Bibiane", zegt Vermeulen. "Na de US Open gaan ze samen op tour door Azië en zullen ze ook gaan dubbelen. De wedstrijd tegen Larsson zal lastig worden voor Lesley, want dat is een speelster die eigenlijk altijd in de top-100 heeft gestaan en nu even is afgezakt. Lesley is in topvorm en hardcourt is haar favoriete ondergrond, dus misschien is dit wel het beste moment om Larsson te treffen."