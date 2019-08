ADRZ Goes presenteert met trots hun nieuwe Scopie-afdeling

Wekelijks behandelt het ziekenhuis zo'n honderd patiënten die een scopie moeten ondergaan. "Op de oude locatie konden we die drukte niet aan", vertelt Siemen Goosensen, teamleider van de Scopie behandelafdeling. "Daar hadden we één behandelkamer en hier hebben we er twee. Daarnaast staan er in plaats van vijf nu tien bedden in de beddenzaal".

Geen verplaatsing

Een ander voordeel volgens Goosensen is dat de patiënt niet meer van afdeling naar afdeling gebracht hoeft te worden. "Het is een ontzettend belastend onderzoek. Als voorbereiding moet de patiënt thuis al veel medicatie gebruiken en als die dan ook nog het hele ziekenhuis moet doorlopen is dat niet prettig", zegt Goosensen.

Rondleiding door de nieuwe Scopie afdeling bij het ADRZ in Goes.

Daarnaast is de reinigingsruimte gekoeld waardoor er geen micro-organismen kunnen gaan groeien. Daar staan tien wasmachines die de scopen schoonmaken en daarna worden ze gedroogd in de droogmachines. "Dat proces gaat een stuk sneller dan voorheen waardoor we sneller en efficiënter kunnen werken", legt Goosensen uit.

Wat er met de oude afdeling gaat gebeuren die een verdieping lager zit is nog onduidelijk. "Die afdeling staat momenteel leeg. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de ruimte opnieuw wordt verbouwd en daar wordt dan een nieuwe bestemming voor gezocht", aldus Goosensen.