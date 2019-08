Minderhoud pakt zilveren medaille tijdens EK-dressuur (foto: Orange Pictures)

Met Glock's Dream Boy kwam Minderhoud maandag al in actie. Met een percentage van ruim 75 procent eindigde hij niet in de top van het klassement en dat was ook de reden dat het Nederlands team na de eerste dag van het EK op de vierde plaats stond. Na de proef van Emmelie Scholtens zakte Oranje naar plek vijf.

Tot slot kwam Edward Gal in actie. Hij zorgde ervoor dat Nederland zich op het podium knokte door een score van 78.758 procent neer te zetten. Nederland leek daarmee derde te worden. Want Duitsland pakte goud en Engeland stond op zilver, maar doordat het paard van Charlotte Dujardin bloed in de mond had, werd zij gediskwalificeerd. Daarom schoof Minderhoud met Oranje een plekje op in de rangschikking.

Individuele wedstrijden

Minderhoud werd uiteindelijk 15e en mag daarom donderdag nog deelnemen aan de Grand Prix Spécial. Als hij daar bij de 15 beste ruiters komt, mag hij zaterdag nog meedoen aan de kür op muziek.