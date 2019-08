'In de Grevelingen speelt zich een ramp af'

Het Grevelingenmeer is een beschermd natuurgebied en belangrijk voor veel vogels en dieren onder water. Het ontbreken van eb en vloed is funest voor het leven onder water. Vanwege de afwezigheid van stroming en de warme zomer ontstaan er problemen door zuurstofgebrek.

Het probleem van zuurstofgebrek bestaat al jaren. Volgens Rijkswaterstaat is het probleem niet erger dan andere jaren. De vissers zijn het daar niet mee eens. "Vroeger konden we vissen tot een diepte van twaalf tot vijftien meter. Nu zit er beneden de vijf meter praktisch geen leven meer", zegt visser Jaap Muller uit Bruinisse. "Iets wat heel mooi was zijn we nu aan het afbreken." Voor de vissers heeft dit grote gevolgen.

Oorzaak? Doorstroming

De belangrijkste oorzaak ligt volgens Muller in de doorstroming: "Voordat de dammen er lagen was het Grevelingenmeer dé kraamkamer van Zeeland maar dat wordt ieder jaar minder. Boven water ziet het er schitterend uit. Het is een mooi gebied, dat zien we allemaal. Maar onder water speelt zich een ramp af."

Doorlaat in Brouwersdam (foto: Omroep Zeeland)

Ook de recreatiesector verwacht de komende jaren negatieve gevolgen te gaan merken van de slechte waterkwaliteit. Eigenaar Ruud Groenestein van duikschip Tertius ziet het aantal boekingen voor duiken in het Grevelingenmeer hard terug lopen: "Het heeft gewoon minder te bieden dan de Oosterschelde. Vijftien jaar geleden zagen we vijftien soorten vis, 50 palingen, kreeften in overvloed. Dat loopt loopt nu hard terug door het zuurstofgehalte."

Groenestein: "We zien de toekomst van de recreatie dan ook somber in. Hopelijk wordt er snel iets gedaan aan de kwaliteit van het water anders is het over vijf jaar allemaal dood."

Er gloort hoop. Er zijn plannen om het getij weer terug te brengen in het Grevelingenmeer. Er moet een grote doorlaat komen in de Brouwersdam. Als alles loopt zoals gepland zou de bouw daarvan in 2022 moeten beginnen.

Onder water is er nauwelijks meer leven (foto: Omroep Zeeland)