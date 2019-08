Rianne vond al meer dan tienduizend schatten: 'moeder gaat lekker buitenspelen'

Caches liggen op de meest vreemde plekken (foto: Omroep Zeeland)

Bij geocaching maak je gebruik van een GPS (global positioning system) om de cache te vinden. Het gaat hierbij niet om kisten met gouden munten, maar om kleine doosjes, filmkokertjes, broodtrommels en heel af en toe zelfs een complete kliko, waarin een papiertje of notitieboekje zit.

Elke cache heeft zijn eigen coördinaten. En als je er eentje vindt, laat je je naam achter op het papiertje, oftewel de 'log' en stopt hem terug. Ook op internet is er een logboek waar je iets kunt schrijven over de cache.

10.260 caches

Rianne Tolhoek is zo'n vijf jaar geleden met geocaching begonnen en heeft inmiddels 10.260 caches gevonden in binnen- en buitenland. "Voor sommige mensen is het echt een verslaving. Ze gaan met elkaar de competitie aan om te kijken wie de meeste caches kan vinden. Maar ik zie het nog steeds als hobby hoor. Moeder gaat lekker buiten spelen."

Waadpak

De standaarduitrusting van Rianne bestaat uit een mobiel, GPS, pen, papier, een prikstok en een waadpak. Het kan namelijk voorkomen dat je het water in moet om bij een cache te komen. "Vorige week moest ik de sloot in. Het bleek dat de cache verstopt zat in een rioolbuis. Nou, dan ben je blij dat je zo'n pak bij je hebt. Maar er zijn ook deelnemers die met een rubberboot op pad gaan of klimtuig bij zich hebben voor het geval dat ze in een boom moeten klimmen."

Of je nu naar Noorwegen op vakantie gaat of naar de woestijn in Egypte, overal kun je op zoek naar 'caches'." Rianne Tolhoek

Afleiding van borstkanker

Ze gaat normaal gesproken één keer per week op pad. "Ik ga dan meestal samen met een vriendin. Dat vind ik veel gezelliger dan dat ik alleen op zoek ga naar een nieuwe cache." Maar de laatste paar maanden komt ze niet aan dat gemiddelde. Rianne is in februari geopereerd aan borstkanker en volgt momenteel een chemokuur. "Het gaat gelukkig erg goed en dat komt volgens mij mede doordat ik aan geocaching doe. Je bent lekker in de buitenlucht en constant in beweging, lopend of op de fiets. En daarnaast is het ook een stukje afleiding, je hoofd leegmaken."

Rianne Tolhoek heeft een cache gevonden (foto: Omroep Zeeland)

Naast dat Rianne regelmatig op zoek gaat naar caches, heeft ze bijna honderd caches verstopt op Walcheren. "De leukste caches die ik heb verstopt liggen in de buurt van de 21 molens die Walcheren nog heeft. Waarom molens? Ik zou het niet weten. Ik heb blijkbaar vroeger een tik van de wieken gehad, hahaha." Als 'cache owner' vindt ze het vooral leuk om alle reacties te lezen die mensen achterlaten wanneer één van haar caches is gevonden. "Je hoopt natuurlijk dat ze een positief bericht achterlaten en dat ze het een leuke, verrassende cache vinden."

Voldoening

De meeste voldoening krijgt Rianne van het feit dat je bij geocaching op plekjes komt waar je normaal gesproken niet komt. En dat je het overal ter wereld kan spelen. "Of je nu naar Noorwegen op vakantie gaat of naar de woestijn in Egypte, overal kun je op zoek naar caches. Daarnaast vind ik het heerlijk om in de buitenlucht te zijn."

Rianne komt op de meest vreemde plekken (foto: Omroep Zeeland)

Dave Ulmer

Geocaching is begonnen in de Verenigde Staten en bedacht door Dave Ulmer. Op 3 mei 2000 verstopte Ulmer een emmer met ruilmiddelen in een bos bij zijn woonplaats Portland in de staat Oregon. Hij vermeldde de coördinaten van de emmer op internet en iedereen met een GPS kon de emmer gaan zoeken.

Op 4 mei werd de emmer voor het eerst gevonden door Mike Teague die het logboek tekende en de inhoud ruilde voor sigaretten, een pen en een cassettebandje. Al snel daarna kwamen er meerdere mensen op het idee om spullen te verstoppen en het spel Geocaching was geboren.