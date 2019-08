Bewoners Brouwerijweg Domburg zijn bussen zat

Buurtbewoner Olof Sinke heeft daarom protestborden opgehangen in de straat. "Het wegdek is niet geschikt voor bussen", zegt hij. "We trillen 's-morgens vroeg al ons bed uit, en meerdere huizen hebben al scheuren in de muren door de bussen. En het is ook niet veilig, de straat is er gewoon te smal voor."

Van uitstel komt afstel

Volgens Sinke is de termijn dat de bussen door de Brouwerijweg rijden nu al vier keer verlengd. "Nu zou het tot 22 september gaan duren, maar we zijn bang dat het permanent wordt. Van uitstel komt afstel." Toch is er nog een lichtpuntje. `We kregen een telefoontje van een ambtenaar van de afdeling mobiliteit van de provincie. Die heeft gezegd dat hij heeft gehoord dat de bussen vanaf maandag niet meer door onze straat rijden. Dat zou fantastich zijn, maar we moeten het eerst nog wel zien natuurlijk."

In actie gekomen

De buurtbewoners zeggen dat ze al bij verschillende instanties aan de bel hebben getrokken, maar dat er nog niets veranderd is. "De politie, de provincie en Connexxion natuurlijk. Maar we weten nog steeds niet zeker of de bussen straks weer verdwijnen uit onze straat", zegt Sinke. "Vandaar dat we nu in actie zijn gekomen."

Olof Sinke is de bussen door zijn straat zat.