Met een rammelbak van 200 euro naar Boedapest voor het goede doel

Vlnr: Kristien Strooband, Eva Mahu en Senna Buurman (foto: Omroep Zeeland)

De drie vriendinnen uit Vogelwaarde van 20 en 21 jaar wilden op vakantie, maar op een rustige manier en met een goed doel. Senna Buurman: "Wij zijn niet echt van die feestgangers, we houden wel van gezelligheid hoor, en die combinatie leek ons wel wat." De Rammelbakkenreis, zoals de tocht heet, is een volledig georganiseerde reis van routebepaling, tot een camping en eten uit foodtrucks, en bestaat al een aantal jaar. Er zijn tochten naar verschillende steden in Europa waar steeds zo'n 100 oude auto's aan deelnemen.

Voor 200 euro gekocht

Deelnemers zijn verplicht een auto te hebben die gebouwd moet zijn voor 2000 en niet duurder is dan 750 euro. Eva: "We hebben deze rammelbak gekocht voor 200 euro, en hij doet het nog steeds goed en hij is veilig." Maar wat nu als de auto panne krijgt of een lekke band? Kristien: "Senna is onze monteur, die kan een band verwisselen. Maar als het te heftig wordt, is er altijd nog de ANWB."

Geld doneren per kilometer

De heenreis van zo'n 1400 kilometer begint 15 september in Breda en gaat via Duitsland en Tsjechië naar het einddoel Boedapest, de hoofdstad van Hongarije. De terugreis gaat via Kroatië, Slovenië en Oostenrijk naar een eindpunt ergens in Duitsland, en dat is op 21 september. Per kilometer kunnen mensen 2,50 euro doneren via https://www.gofundme.com/f/tour-voor-t039huus. Eva: " De bewoners van 't Huus willen natuurlijk ook wel eens iets leuks doen. En wij willen er met onze opbrengst voor zorgen dat er meer materialen komen voor de mensen om zich mee te vermaken of ontwikkelen. En wie weet zelfs een leuk uitstapje te kunnen maken."

De drie meiden over hun 'rammelbakkenreis' voor stichting 't Huus