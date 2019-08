Pattinama-Kerkhove geeft grote voorsprong weg en verliest bij US Open

Lesley Kerkhove uitgeschakeld bij US Open (foto: Orange Pictures)

Pattinama-Kerkhove trof met Larsson een sterke tegenstander, want de Zweedse is de voormalig nummer 45 van de wereld. Na een 2-0 achterstand in het begin van de wedstrijd greep Pattinama-Kerkhove het initiatief en won ze zonder al te veel moeite de eerste set met 6-3. In de tweede set zette de beste Zeeuwse tennisster die lijn voort. Ze kwam met 3-0 en 5-2 voor en leek op weg naar een eenvoudige zege. Toch ging het in die tweede set nog mis. Larsson won vier games op rij en kwam 6-5 voor, Pattinama-Kerkhove sleepte nog wel een tiebreak uit het vuur, maar die ging met 7-2 naar Larsson.

Nog een tiebreak

Die harde klap dreunde aan het begin van de derde set nog na bij Pattinama-Kerkhove. Ze kwam 2-0 achter en nu had de Zweedse de beste papieren om de tweede ronde te bereiken. Maar de Zeeuwse kwam terug en had bij een 5-4 en 6-5 voorsprong de kans om het af te maken. Dat lukte niet. Larsson sleepte opnieuw een tiebreak uit het vuur en won ook die: 7-3.

Hoofdtoernooi

Pattinama-Kerkhove plaatst zich zo niet voor het hoofdtoernooi van de US Open in New York. Dat lukte haar tot nog toe alleen in 2017.