Zeeland wordt wakker: motorrijder omgekomen, bussenprotest en geocaching

Motorrijder omgekomen bij ongeluk Brouwersdam (foto: AS Media)

Motorrijder omgekomen

Een motorrijder is gisteravond omgekomen bij een ongeluk op de weg aan de binnenzijde van de Brouwersdam. Het eenzijdige ongeluk gebeurde rond 20.15 uur door nog onbekende oorzaak op het Zeeuwse gedeelte van de dam, ter hoogte van een perron van de stoomtrein van de RTM.

Protestborden aan de lantaarnpaal in de Brouwerijweg in Domburg. (foto: Omroep Zeeland)

Protestborden tegen bussen

De bewoners van de Brouwerijweg in Domburg zijn de bussen die door hun straat rijden zat. Vanwege werkzaamheden rijden de bussen tijdelijk een andere route en daarom rijden ze nu door de Brouwerijweg. Maar de werkzaamheden zijn al klaar, en de bussen rijden er nog.

Caches liggen op de meest vreemde plekken (foto: Omroep Zeeland)

Rianne vond al tienduizend schatten

In een boom klimmen, met een bootje varen of in een rioolbuis kruipen. Alles om de 'cache', een soort schat, te vinden. Het heet 'geocaching' en is overgewaaid vanuit Amerika. De laatste jaren neemt het aantal deelnemers aan het spel snel toe, vorig jaar zelfs met zo'n zestien procent. Wereldwijd zijn er al meer dan drie miljoen caches verstopt. Rianne Tolhoek uit Middelburg is een van die Zeeuwen die ook regelmatig op pad gaat, op zoek naar een schat.

Vlnr: Kristien Strooband, Eva Mahu en Senna Buurman (foto: Omroep Zeeland)

Rammelbak

Met een rammelbak van een Peugeot uit 1999 en veel zin gaan Senna Buurman, Kristien Strooband en Eva Mahu op 15 september naar Boedapest. Met als doel zoveel mogelijk geld inzamelen voor Stichting 't Huus in Axel en Sint-Jansteen. Dat is een instelling voor kleinschalige zorg en ondersteuning bij wonen en dagbesteding aan meer dan veertig kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke en of een lichamelijke beperking.

Weer

Vanochtend nog een lokale mistbank die al snel verdwijnt, want we beginnen de dag met flink wat zon. In de loop van de ochtend kunnen wat stapelwolken ontstaan, maar tot een bui komt het vandaag niet. De zuidwestenwind is veelal zwak, alleen aan zee hoogstens matig, 3 Beaufort. Met middagtemperaturen van 21 tot 23 graden is het vandaag al iets warmer dan gisteren. Die trend zet de komende dagen door. Het blijft flink zonnig en elke dag wordt het iets warmer. Het weekend wordt ronduit zomers, met lokaal mogelijk 30 graden.