Invallen in Goes en Kruiningen in onderzoek overval Hrieps, politie zaagt voordeur open

Volgens bewoners van de Torricellistraat in Kruiningen, die rond 06.00 uur wakker werden van de herrie, werd naast een zaag ook een mobiele stormram ingezet. De agenten van het Regionale Ondersteuningsteam (ROG) droegen bij de inval kogelwerende vesten.

Politie zaagt voordeur open bij inval in woning Kruiningen (foto: HV Zeeland)

Bij de inval in Goes bleef de voordeur volgens de politie ongehavend, omdat de bewoner zelf de deur opende toen de politie aanbelde. Bij de twee invallen werden geen aanhoudingen verricht.

Drie verdachten vast

Voor de Hrieps-overval zijn eerder drie verdachten opgepakt: een 20-jarige vrouw uit Goes, een 22-jarige man uit Goes en een 24-jarige man uit Vlissingen. Zij zitten nog vast. Het voorarrest van de 22-jarige verdachte uit Goes is vandaag met veertien dagen verlengd. Van de gestolen festivalopbrengst ontbreekt vooralsnog ieder spoor.

De eerder aangehouden verdachten zitten in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met de politie en hun advocaat mogen praten over de zaak. Om die reden is ook de politie terughoudend in het verstrekken van informatie hierover aan de pers.

