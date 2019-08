Bakx naar Ajax Cape Town: 'Once in a lifetime uitdaging'

Istvan Bakx (foto: Orange Pictures)

Voor Istvan Bakx is Ajax Cape Town een kans die hij niet kan laten lopen

Bakx verruilde afgelopen zomer Go Ahead Eagles voor Spakenburg. Een bewuste stap naar het amateurvoetbal, omdat hij ook aan zijn maatschappelijke carrière wilde werken en op zoek ging naar een baan. Nu blijft hij dus toch prof en nog erg ver van huis ook. "Dit is iets wat we als gezin ook graag een keer wilden doen en dan is dit een geweldig moment.", zegt Bakx. De middenvelder heeft voor één seizoen getekend in Kaapstad. "Dat is een bewuste keuze. Zo kunnen we zelf de regie in handen houden."

Ulderink

Bij Ajax Cape Town treft Bakx Andries Ulderink als trainer. De twee werkten in het verleden ook al samen bij AGOVV. "We hadden al een paar weken contact, maar het leek allemaal niet meer door te gaan. Tot hij zondag ineens belde of ik nog interesse had. Toen is het allemaal snel gegaan. Dit is een 'once in a lifetime' uitdaging voor mij. Ik vlieg morgen al die kant op en dan ga ik het allemaal meemaken. Ik heb er veel zin in en het is natuurlijk ook heel spannend."

Istvan Bakx verlaat Spakenburg per direct voor Ajax Cape Town (foto: Orange Pictures)

Spakenburg

Ajax Cape Town speelt in Zuid-Afrika op het één na hoogste niveau en wil graag promoveren. De club begon de competitie vorige week met een overwinning. Het avontuur van Bakx betekent dat hij al heel snel weer vertrekt bij Spakenburg. "Ik had een clausule in mijn contract, waarin stond dat dit kon gebeuren. Maar het is natuurlijk wel erg lullig tegenover Spakenburg. Ik moet de club echt een compliment maken voor de manier waarop ze hier mee omgaan en mij behandeld hebben. Daarmee laat Spakenburg zien dat het een geweldige club is. Zij snappen ook dat ik deze kant moet pakken en gunnen het me."