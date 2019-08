Scholieren maken weer dankbaar gebruik van Pontje Sluiskil

De pont is voor veel passagiers onmisbaar, scholieren en werknemers maken er dagelijks gebruik van. "Als de brug open is dan moet je heel lang wachten en dan kom ik te laat op school. Dankzij dit pontje kom ik altijd op tijd", zegt de 13-jarige Devano Boonman. "Ik hoop dat die blijft varen want het is toch een aanwinst voor Sluiskil. Het pontje hoort gewoon bij Sluiskil vind ik", voegt Monique Rompa eraan toe.

Hout in de schroef

Deze zomer bleek tijdens gepland onderhoud dat de schroef en de schottel (het mechanisme) van de boot kapot waren. "We zijn tegen een balk aangevaren die in de schroef is gekomen", vertelt Meerten Dallinga voorzitter van stichting Behoud Pont Sluiskil.

North Sea Port heeft al een toezegging gedaan om mee te helpen de reparatiekosten te dekken. Dat is alleen niet genoeg en daarom hoopt Dallinga ook op steun van de gemeente en de provincie. "We zijn nu bezig met verzoeken indienen om daar wat geld los te krijgen dus we moeten even afwachten wat daaruit komt", aldus Dallinga.

