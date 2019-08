Zeeuwse jongeren gaan liever naar 'echte' studentenstad

Vorig jaar was het Kickoff Festival in Vlissingen, dit jaar is de markt van Middelburg het podium (foto: Omroep Zeeland)

Zeeuwse studenten kiezen minder vaak voor een opleiding in eigen provincie, zo merkt hbo-instelling HZ. Ongeveer zeventig procent van alle studenten aan de HZ komt nu uit Zeeland. "We zien het percentage de afgelopen jaren gestaag afnemen", laat een woordvoerder van de school uit Vlissingen weten. Belangrijkste redenen zijn dat studenten in Zeeland niet de gewenste vervolgopleiding kunnen vinden of dat ze per se uit Zeeland weg willen om in een grote studentenstad te wonen. Dat blijkt uit gesprekken die de HZ met geïnteresseerde studenten had.

Mbo'ers kiezen vaker voor baan

Daar komt de laatste jaren nog een ontwikkeling bij. "Jongeren met een mbo-achtergrond, stromen niet zo snel meer door naar een hbo-opleiding omdat ze veel kansen hebben op de arbeidsmarkt." Het totale aantal inschrijvingen blijft ondanks de afname aan Zeeuwse studenten stijgen. Dat heeft volgens de school te maken met de toenemende instroom van internationale studenten.

Het Kickoff Festival is voor alle studenten van de HZ Universitiy of Applied Sciences, University College Roosevelt, Scalda en alle scholieren uit het voortgezet onderwijs. De instellingen hebben de krachten gebundeld om studenten te laten zien wat Zeeland te bieden heeft. Op de Middelburgse Markt zijn onder meer optredens van The Partysquad en La Fuenta. Famke Louise heeft haar optreden moeten afzeggen. Ze wordt vervangen door rapper Donnie.

Bij de UCR in Middelburg is het aantal Zeeuwse studenten de afgelopen jaren stabiel gebleven. In het universiteitsgebouw in Middelburg lopen in totaal zo'n vijftig Zeeuwen rond. De school merkt nog wel dat veel jongeren niet weten dat de school er ook voor Zeeuwen is. Met deelname aan het Kickoff Festival hoopt UCR dat imago te verbeteren.

Kiezen minder Zeeuwen voor universiteit?

Of het aantal Zeeuwse studenten in de toekomst ook stabiel blijft, is onzeker. "De veranderingen van de afgelopen jaren in het studiefinancieringsstelsel kan nadelige gevolgen voor ons hebben," laat een woordvoerder van de school weten. "Omdat studenten steeds meer moeten lenen en ze bij ons verplicht op kamers moeten, kan het zijn dat steeds minder Zeeuwen voor onze universiteit kiezen om kosten te besparen."

UCR zet daarom in op nieuwe studierichtingen. "Zodat er genoeg studies dichtbij huis zijn te vinden." Toch is het voor zowel de HZ als de UCR niet de bedoeling om via het Kickoff Festival de concurrentie met de grote studentensteden aan te gaan. "We willen wel als onderwijsinstellingen laten zien dat er ook een fijn plezierig en uitdagend student- studieklimaat aanwezig is."

In Zeeland studeren zo'n 16.000 studenten aan Scalda, de HZ en UCR. De definitieve aanmeldcijfers voor dit jaar zijn nog niet bekend.