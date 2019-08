Zeeuwse huizenprijzen raken steeds verder achterop

Huis verkocht (foto: ANP)

Dat verschil was vijf jaar geleden veel kleiner. Het gemiddelde Zeeuwse huis verwisselde toen voor 190.000 euro van eigenaar, 31.000 minder dan het Nederlandse gemiddelde. De huizenprijzen in onze buurprovincies Noord-Brabant en Zuid-Holland gaan wel helemaal mee in het straffe tempo bergopwaarts.

De cijfers zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat zich op zijn beurt baseert op de gegevens van het Kadaster. Bij het berekenen van de gemiddelde verkoopprijs in bovenstaande cijfers is alleen maar naar de gemiddelde transactieprijs per regio gekeken. Er is geen correctie toegepast als er toevallig veel meer dure of juist goedkope huizen zijn verkocht. Ook is er geen rekening gehouden met de leeftijd, het type en kwaliteit van de verkochte huizen.