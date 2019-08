Van wethouder naar buschauffeur: 'Het blijft besturen'

Van Dis stond jarenlang in de Zeeuwse spotlights. Hij was directeur van verschillende basisscholen in Tholen, werkte daarna namens het CDA twaalf jaar als wethouder van de gemeente Tholen en in zijn vrije tijd wist Van Dis nog ruimte te maken voor het koor waarin hij zong en dirigeerde.

Een nieuwe stap

Na twaalf jaar in dienst van de gemeente, legde van Dis in april 2018 zijn functie als wethouder neer. Als blijk van waardering kreeg hij van de gemeente Tholen een erepenning. Tijd voor een nieuwe stap. "Op een bepaald moment maak je bepaalde keuzes. Ik heb nog vier jaar tot mijn pensioen en ik wil iets doen wat ik écht leuk vind", aldus Van Dis.

Fascinatie

En dus haalde hij zijn buschauffeursrijbewijs en schreef zich in bij een uitzendbureau. Met als gevolg dat Van Dis een paar keer per week op en neer rijdt tussen Sint Maartensdijk en Middelharnis om scholieren daar bij school af te zetten. "Ik vind het heerlijk om chauffeur te zijn. Ik ben altijd al gefascineerd geweest door grote voertuigen en nu bestuur ik er één", vertelt Van Dis terwijl hij trots achter het stuur van zijn 'Connexxion-harmonicabus' zit.

Kees van Dis als buschauffeur (foto: Omroep Zeeland)

En achter dat stuur zit hij voorlopig prima, vindt Van Dis. "Buschauffeur is een verantwoordelijke baan, maar je staat minder in de schijnwerpers dan wanneer je voorzitter van een bestuur of wethouder bent. Toch lijkt het rijden in de bus wel een beetje op het wethouderschap. Je blijft toch in dienst van mensen. Het besturen blijft er toch een beetje in hè", vertelt Van Dis lachend.

Een beetje hetzelfde, maar dan zonder de spotlights, want díé was Van Dis een beetje beu. "Wethouder zijn is hectisch en een baan in 'de luwte' is op gegeven moment iets waar je naar verlangt", vertelt Van Dis.

"Als je kijkt naar toneelspel, dan kun je op het podium staan en een hoofd-, of bijrol spelen, maar de mensen achter de schermen zijn net zo belangrijk voor dat spel als jij op dat podium. Alleen sta je achter de schermen niet zo in de schijnwerpers. Je bent wat meer werkzaam in de luwte. Dat vergelijk ik nu met de switch van wethouder naar buschauffeur."

"Jíj op de bus?"

Toch komt Van Dis niet zomaar van zijn bekendheid af. Hij wordt dagelijks herkend als hij achter het stuur van zijn harmonicabus zit. "De reactie die als een rode draad door alle reacties heenloopt is er toch een van verbazing: 'jíj op de bus?', die vraag komt vaak voorbij."

Van Dis wil naast zijn baan als buschauffeur wel nog zijn kennis en ervaring die hij opdeed als wethouder en in het onderwijs op een bepaalde manier kunnen delen. "Ik ben nog op zoek naar hoe ik dat ga doen, maar er komt vanzelf wel weer wat op mijn pad."