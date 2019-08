Smits over vertrek bij GOES: 'Sommigen vinden zichzelf belangrijker dan de club'

Jos Smits vertrekt met pijn in het hart bij GOES (foto: René van der Vliet)

Jos Smits legt uit waarom hij is opgestapt bij GOES

Belang van GOES

Het vertrek van Smits werd gisteravond bekend gemaakt, maar hij liep er al langer mee rond. "Het is bijna onmogelijk om één en ander gestructureerd te krijgen, omdat er binnen de vereniging en het bestuur personen zijn die niet het belang van GOES voorop stellen. Namen noem ik niet, dat heeft geen zin. Sommigen vinden zichzelf belangrijker en van mensen die liegen kun je nooit winnen. Ik ben ook niet de enige die opgestapt is. Interim-secretaris Marten de Jonge en wedstrijdsecretaris Erik Filius zijn ook gestopt", zegt Smits.

Treurig

Toch is Smits treurig dat hij GOES als voorzitter heeft moeten verlaten. "Hij is een prachtige club met geweldige vrijwilligers. GOES staat met nog altijd heel hoog. Ik had met de mensen van de sponsorcommissie en veel anderen een hele goede band. En als ik zie hoeveel reacties ik vandaag gehad heb, dan geeft me dat een happy gevoel."

Even rust

Ondanks zijn vertrek wenst Smits de club het beste toe voor de toekomst. "Ik hoop dat het heel goed gaat met GOES en ik vind het jammer dat ik er niet meer bij betrokken ben. Maar als bestuur moet je samenwerken en elkaar niet tegenwerken." Smits weet niet of hij dit seizoen nog gaat kijken bij wedstrijden van GOES. "Op dit moment niet. Ik wil even rust en alles verwerken."

