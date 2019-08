Lunchroom La Bella Cucina beroofd van dag opbrengst

Lunchroom in Vlissingen beroofd van dagopbrengst (foto: Omroep Zeeland)

Prins in nog een klein stukje achter de dief aangerend de Walstraat in maar staakte haar actie al snel. "Ja, alles staat open en ik was alleen in de lunchroom, dus ik dacht 'ik stop'. Hij was toch al weg." Het enige dat ze zag van de dader was een donkere jas en zwart haar, en dat ie ongeveer 1.90 meter lang is. Ze heeft aangifte gedaan bij de politie, maar de man is nog niet gevonden.

Eigenaar van beroofde lunchroom La Bella Cucina vertelt haar verhaal

Belletje en camera

Prins was van plan om het geld, dat in een tas achter de toonbank lag naar de bank te brengen, maar dat wilde ze pas doen op het moment dat haar collega er was. Die was nog onderweg van huis. "Als ik de lunchroom open om 9.30 uur dan zijn we open en is iedereen welkom. Misschien dat ik nu een belletje monteer, zodat als ik in de keuken bezig ben kan horen dat er iemand binnen komt. En wellicht ga ik een camera ophangen."