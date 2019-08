Waarom student Bjorn gewoon voor Zeeland kiest

Omdat hij voor de UCR heeft gekozen, moet hij ook op kamers in Middelburg. De UCR heeft namelijk voor alle studenten huisvesting geregeld. Zijn kamer is inmiddels ingericht. "Ik heb veel spullen gekregen van vrienden of familie. Ik ben tevreden met het resultaat. Het is heel fijn dat alle studenten hier wonen. Zo leer je snel iedereen kennen."

Bjorn heeft bewust voor Middelburg gekozen. "Ik heb ook in andere steden gekeken, maar ik vond het er te druk. Ook is het lastig om daar een kamer te vinden. Daarnaast wilde ik een breed vakkenpakket en dat kon ik allemaal in Middelburg vinden."

Je moet de provincie helemaal niet uit voor een goede opleiding" Bjorn de Nooijer, student

Zijn vrienden keken wel even raar op toen Bjorn besloot in de provincie te blijven. "Ze waren verbaasd dat ik niet met ze mee ging. Maar ik heb het ze uitgelegd dat je helemaal de provincie niet uit hoeft voor een goede opleiding. Ik vind het juist fijn dat ik dichtbij mijn ouderlijk huis zit en de stad Middelburg spreekt me ook erg aan."

Na zijn studie hoopt Bjorn ook een baan in Zeeland te vinden. "Voor mijn master moet ik de provincie wel verlaten, maar daarna wil ik wel terugkomen." De UCR biedt namelijk alleen de driejarige bachelor-opleiding. Wie daarna nog een master wil halen, moet naar een andere universiteit.