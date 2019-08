Niet Famke, maar Donnie luidt het nieuwe jaar in

Niet alleen de rapper stond op het affiche voor het festival. Ook The Partysquad gaf een optreden in Middelburg. Verschillende bedrijven waren vertegenwoordigd om reclame te maken en ook de Zeeuwse onderwijsinstellingen waren prominent aanwezig.

Het Kickoff Festival is het jaarlijkse introductiefeest voor studenten in Zeeland. Het ene jaar wordt het in Vlissingen gehouden, het andere jaar in Middelburg. Overigens zijn niet alleen studenten welkom. Het festival is gratis toegankelijk voor iedereen.

Het is hier 'very cute'!" HZ-student uit Zweden

Zo konden jongeren die nog naar het voortgezet onderwijs gaan ook op het festival terecht. Handig, want zo konden de organiserende scholen Scalda, HZ University of Applied Sciences en de UCR alvast jongeren enthousiast maken voor het studeren in Zeeland. De scholen zien nog steeds dat veel Zeeuwen de provincie verlaten voor een studie. Dat is zonde, omdat ze in een studentenstad blijven plakken na hun opleiding terwijl in Zeeland de jongeren zo aan de slag kunnen.

Toch hebben de scholen qua aanmeldingen niets te klagen. Dit jaar komen er weer veel internationale studenten naar Zeeland. Zo kwamen twee eerstejaarsstudenten van de HZ die rondliepen op het festivalterrein uit Tsjechië en Oekraïne. "We komen hier studeren vanwege de zee. Het is hier een prachtige omgeving. Ik ben dol op Nederland en vooral van hun kunstenaars. Van Gogh is mijn favoriet." Een andere jongen is vrijdag uit Zweden met de auto naar Middelburg gekomen. Ook hij is begonnen aan de HZ. "Tot nu toe bevalt het mij prima. Het is hier 'very cute'!"