ASWH-trainer Veenstra: 'Wij zijn het RKC van de Tweede Divisie'

Hoe bevallen de eerste weken bij ASWH?

"Het is een geweldige vereniging waar iedereen goed meewerkt. Als je zelf fanatiek bent, is het wel fijn dat je merkt dat de mensen om je heen daar in mee willen gaan. Ik heb een prima voorbereiding achter de rug."

Zijn de verschillen groot met GOES waar jij de afgelopen twee jaar trainer was?

"Die zijn ontzettend groot. Qua organisatie is er een duidelijk bestuur, een duidelijke technische commissie. Ik weet als ik nieuwe ballen of hesjes wil precies bij wie ik moet zijn. Op het moment dat ik in zee wil gaan met een voedingsdeskundige of een psycholoog dan weet ik met wie ik moet overleggen. Bij GOES was dat aan de ene kant nog wel eens moeilijk, omdat het een kleine club is met minder financiële mogelijkheden. Maar ik heb daar ook wel eens het gevoel gehad dat ik tegen dichte deuren aan trapte. Dat idee heb ik op dit moment bij ASWH niet."

ASWH promoveerde afgelopen jaar via de nacompetitie ietwat verrassend. De club werd slechts zevende in de Derde Divisie. Kan ASWH mee in de Tweede Divisie?

"Het zou gek zijn als ik nu zeg nee, want dan kunnen we net zo goed niet zaterdag gaan starten. Ik heb tegen de groep gezegd dat ASWH per ongeluk gepromoveerd is naar de Tweede Divisie. De selectie is op poten gezet om mee te doen in het linkerrijtje van de Derde Divisie. De club had een plan om naar de Tweede Divisie te gaan, maar dat was wel een drie- tot vijfjarenplan. Ik vergelijk het een beetje met RKC in de Eredivisie, dat ook zomaar promoveerde. We willen niet het ploegje worden dat elke wedstrijd verliest en in februari al gedegradeerd is. We willen laten zien dat we toch op dat niveau mee kunnen. Dat wordt een grote uitdaging."

Voor jou is het niet nieuw om als promovendus aan een seizoen te beginnen. Dat deed jij namelijk de afgelopen twee seizoenen bij GOES ook. Handhaving vind jij een vies woord, maar wat wordt dan de doelstelling dit jaar?

"Achter die woorden sta ik nog steeds. Ik besef heus wel wat het niveau in de Tweede Divisie is. Op het moment dat wij ons komend seizoen handhaven, hebben wij het geweldig gedaan. Alleen richting mijn groep hou ik wel van bepaalde uitdagingen. Als we dan tegen de toppers spelen en de spelers weten dat onze doelstelling handhaving is, dan kunnen ze die wedstrijden laten lopen. Ik wil gewoon zo hoog mogelijk eindigen en welke plek dat dan is maakt niet zo veel uit. Als we maar vier ploegen onder ons houden"

Jullie openen tegen Spakenburg, één van de beste ploegen uit de competitie. Zijn jullie er klaar voor?

"We moeten er klaar voor zijn. We hebben tegen goede ploegen gespeeld in de voorbereiding. We hebben heel goed gespeeld, maar ook matig gespeeld. Zaterdag gaat het circus beginnen en speel je tegen een club die voor de top-3 wil spelen. Wij spelen thuis en de statistieken tegen Spakenburg zijn goed. Op onze manier gaan we proberen een goed resultaat te halen en of we daar dan klaar voor zijn moet zaterdagmiddag blijken."