Kikkererwten uit ons kikkerlandje, deze Zeeuws-Vlaamse boer weet er wel weg mee

Pieter Risseeuw in zijn veld vol kikkererwten. (foto: Omroep Zeeland)

Pieter Risseeuw teelt al jaren bruine bonen in Schoondijke. Vorig jaar koos hij voor het eerst voor kikkererwten, een peulvruchtensoort die normaal alleen in het buitenland groeit. Door de warme en droge zomer, was zijn eerste oogst meteen een succesvolle. De boer oogstte zo'n 3500 kilo per hectare, ruim vijftien procent boven de gemiddelde gewasopbrengst.

'We weten nog niet hoe de plant op een natte Hollandse zomer reageert'

Reden genoeg om door te gaan met de proef en dus plantte Risseeuw dit jaar twee hectare aan kikkererwten. Hij is positief, maar het is volgens hem nog te vroeg om de conclusie te trekken dat teelt op grotere schaal mogelijk is. "We zijn nog volop aan het leren en weten nog niet goed hoe de plant zal reageren op meer vocht of lagere temperaturen, iets waar de kikkererwt erg gevoelig voor is."

Risseeuw heeft nu een ras ingezaaid dat Canadese telers gebruiken. "Het kan best zo zijn dat kikkererwtenrassen uit andere landen betere resultaten opleveren, bijvoorbeeld in een natte Hollandse zomer."

Een kikkererwtenplant. (foto: Omroep Zeeland)

De groente- en peulvruchtenfabrikant experiment al langer met buitenlandse bonensoorten in Zeeuws-Vlaanderen. "We hebben hier heel vruchtbare, 'jonge' grond die nog maar een paar honderd jaar bestaat", zegt Ben Thomaes van overslagbedrijf Termont en Thomaes in Biervliet. "Daarnaast is de zee nooit ver weg, waardoor de temperaturen gematigd zijn met tegelijkertijd veel zonneschijn."

Drie keer zoveel kikkererwten

Volgens Thomaes is de hoeveelheid verhandelde kikkererwten in een paar jaar tijd verdriedubbeld. Hij wijt dat deels aan de populariteit van vegetarisch en veganistisch eten. Een andere verklaring is de sterk gegroeide interesse voor de keukens uit het Midden-Oosten, waar de kikkererwt vanouds een belangrijke rol speelt.

Lees ook: