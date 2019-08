Rolstoelers kunnen in Domburg tijdelijk helemaal naar de zee rijden

De matten liggen bij de hoofdpost van de strandwachten, bij strandpaviljoen de Stenen Toko. Het gaat om een experiment van twee weken. "We willen weten of dit werkbaar is voor de rolstoelers, en voor ons", zegt Ben Kemper, teamleider strand van de Stichting Strandexploitatie Veere. "We willen iedereen dezelfde ervaring bieden op het strand, dus ook tot het water rijden."

Testen of het werkt

Het gaat om zogeheten mobi-matten van kunststof. "Die zijn van gerecycled plastic, eenvoudig neer te leggen en indien nodig ook weer op te rollen", zegt Kemper. "We kijken deze weken of het werkt, en als dat zo is willen we volgend jaar de matten het hele seizoen in Domburg leggen. En daarna zien we wel of we dit op meerdere stranden kunnen gaan doen, maar dat is nog toekomstmuziek."

Reportage over de strandmatten voor minder-validen in Domburg

Belgen zijn er blij mee

Een Belgisch stel wilde op verzoek de matten weleens testen. "Dat gaat heel mooi, heel erg goed", zegt de vrouw die in een scootmobiel rijdt. "Ik ben al jaren niet meer op het strand geweest dus dit is heel bijzonder voor ons." Haar man roemt de voorzieningen voor minder-validen. "Bij ons in België is dat veel minder. Wij komen speciaal in Zeeland op vakantie omdat we hier met de scootmobiel overal terechtkunnen. Heel fijn is dat."