Aanhoudingen voor vechtpartijen en drugsbezit in Middelburg

Agent arresteert verdachte (archief) (foto: Politie)

Het eerste opstootje gebeurde rond 21.45 uur. Een 16-jarige meisje uit Westkapelle kreeg het aan de stok met een jongen. Toen een beveiliger tussenbeide kwam, kreeg zij een klap van 16-jarige meisje. De beveiliger heeft aangifte gedaan. De Westkapelse is aangehouden en moest de nacht doorbrengen in een politiecel.

Uit het water

Rond 22.10 uur hebben de agenten ook geassisteerd bij het uit het water halen van een 12-jarige meisje. Ze zwom in de Binnengracht en weigerde om uit het water te komen. Uiteindelijk hebben brandweerduikers haar aan wal gebracht.

Rond 22.30 uur werd melding gedaan van een vechtpartij op de Markt. Een 21-jarige Vlissinger werd daarvoor aangehouden. De agenten hebben de verklaringen van meerdere getuigen opgenomen. De Vlissingse vechtersbaas zit nog vast en wordt later verhoord.

Drugs

In een café aan de Schuttershofstraat zorgde een 19-jarige man uit Middelburg voor overlast. De portier van het café meldde rond 00.20 uur aan de politie dat de Middelburger zich vervelend gedroeg en vermoedelijk in het bezit was van drugs.

Bij het doorzoeken van zijn zakken vonden agenten een handelshoeveelheid hasj en 2.700 euro aan briefgeld. Hij wordt verdacht van drugshandel en witwassen. Hij zit nog vast in een politiecel en wordt daar later verhoord.

Drie gewonden

Rond 03.45 uur werd melding gedaan van een vechtpartij op de Vlasmarkt in Middelburg. Daarbij zijn drie mensen gewond zijn geraakt. Een van hen, een 23-jarige Vlissinger, is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De andere twee gewonden, een 22-jarige man uit Philippine en een 19-jarige inwoner van IJzendijke, zijn bij een huisartsenpost aan hun verwondingen verpleegd.

De politie verwacht alle aangehouden verdachten in de loop van de dag te verhoren. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Drukker dan normaal

Het was gisteravond en vannacht sowieso drukker dan normaal in Middelburg, vanwege de aftrap van het nieuwe studiejaar: het Kickoff Festival. Dat jaarlijkse introductiefeest voor studenten in Zeeland wordt het ene jaar in Vlissingen gehouden en het andere jaar in Middelburg. Dit jaar was Middelburg aan de beurt.

