Medicinaal wietkweker Terneuzen: 'Haal ons uit de illegaliteit'

In 1998 was Rotthier betrokken bij een auto-ongeluk. Sindsdien heeft hij last van zenuwpijn. "Ik heb alle reguliere pijnstillers geprobeerd, maar de pijn ging nooit helemaal weg", vertelt Rotthier. Totdat hij begon te experimenteren met cannabis. "De cannabis die ik teelde hielp wel en had bovendien minder bijwerkingen dan de chemische pijnstillers. Helaas is deze soort cannabis nergens als medicijn te koop. Daarom was ik genoodzaakt om zelf te gaan telen."

Veertig hennepplanten

Maar daar kwam begin dit jaar een eind aan. De politie vond na een tip van een buurtbewoner veertig hennepplanten in het huis van Rotthier. Het bezit van vijf hennepplanten wordt gedoogd in Nederland. "Dat was wel even schrikken. Je wordt toch meteen weggezet als crimineel en zo voel ik me niet. Ik heb gewoon een baan en teel puur en alleen voor mezelf. Niet voor de verkoop. Ik heb ook geen stroom afgetapt en er was geen brandgevaar."

Geen crimineel

Toch werd de inwoner van de gemeente Terneuzen na de ontruiming verdacht van handel in cannabis. Reden voor burgemeester Lonink om te besluiten dat Rotthier drie maanden uit zijn huis moet. Rotthier vecht de beslissing van de burgemeester met behulp van een advocaat aan en krijgt gelijk van de rechter. Hij hoeft zijn huis niet uit. "Achteraf gezien ben ik niet boos op de burgemeester. Ik snap dat hij criminaliteit tegen wil gaan. Maar als hij zich van te voren een beetje had verdiept in de zaak dan had hij gezien dat ik geen crimineel ben."

Medicinaal wietkweker Philippe Rotthier wil vergunning van gemeente Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Na de uitspraak van de rechter zei burgemeester Jan Lonink dat hij niet anders gaat handelen als er in een pand wietplanten worden gevonden. Volgens de burgemeester was het de eerste keer dat een rechter zo'n besluit herroept. Lonink vindt wel dat er betere richtlijnen moeten komen voor het medicinaal gebruik van wiet.

Vergunning

Rotthier wil nu in gesprek met de gemeente om te kijken of hij een vergunning kan krijgen om zelf wiet te kweken. In Tilburg loopt volgens hem al een proef op dat gebied. "Hopelijk kunnen we dat in Terneuzen ook gaan doen, want als je een vergunning hebt dan is het te reguleren. Je installatie wordt dan gekeurd, het is veilig en de buurt is op de hoogte en hoeft dus niet bang te zijn voor criminaliteit. Een win-win-situatie voor iedereen."

Lees ook: