Kamervragen over stopzetten afschot herten op Haringvreter

De partij stelt de vragen naar aanleiding van het bericht van vorige week, dat de afschot van de herten op het eiland in het Veerse Meer in 2015 werd stilgelegd, omdat er onduidelijkheid was over de vergunning. Staatsbosbeheer had op dat moment een vergunning de hertenpopulatie jaarlijks met een derde uit te dunnen.

Aantal herten groeide explosief

Vanwege onduidelijkheid over de noodzaak van een ontheffing in het kader van de flora- en faunawet werd het afschot gestaakt. Daarna werd de afschot niet meer hervat, waarna het aantal herten op het eiland explosief groeide.

Op het moment dat in 2015 de afschot van de dieren werd gestaakt, hoefden slechts 30 tot 40 van de 200 dieren gedood te worden om de stand terug op peil te brengen. Nu moeten 550 van de 700 dieren doodgeschoten worden.

Protest en Kamervragen

Het was Staatssecretaris Sharon Dijksma die in 2015 de knoop doorhakte en de jacht stillegde, na een protest van de Faunabescherming en Kamervragen van de Partij voor de Dieren. De VVD wil weten waarom destijds die afweging is gemaakt.

De VVD wil nu ook weten van de minister of de te grote populatie herten broedvogels heeft verjaagd en of er zeldzame planten van het eiland zijn verdwenen door de grazende dieren. De nieuwe afschot start in oktober en duurt volgens planning nog tot maart 2020. De VVD vraagt zich af of de afschot niet dit jaar nog kan worden afgerond, om nog meer schade aan planten en dieren op de Haringvreter te voorkomen.

In de toekomst

Met deze Kamervragen treedt de VVD in de voetsporen van de Partij voor Zeeland (PvZ). Die partij stelde maandag vergelijkbare vragen aan het dagelijks provinciebestuur. Zo wilde de PvZ-fractie weten wat het provinciebestuur gaat doen om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen.

